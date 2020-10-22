У студентов должен быть иммунитет к воздействию разрушающих идеологий

Влада Некрасова

Как этого добиться, говорили на Всероссийской конференции по безопасности, которая прошла в Челябинске при поддержке Министерства просвещения и других ведомств, связанных с образованием.

С этого учебного года в российских школах уделяют больше внимания воспитанию, по сути, цель сформулирована просто: «Воспитывать столько же, сколько учить». Но воспитательный процесс не должен заканчиваться после выпуска подростка из школы, его необходимо продолжать и в высших учебных заведениях. Да, студенты сталкиваются с другими проблемами и угрозами, чем школьники, и проблемы эти гораздо более серьезные. Поэтому важно воспитать в молодых людях качества, которые помогут противостоять этим угрозам, сохраняя здоровой психику и помогая строить качественные отношения со сверстниками и взрослыми.

Воспитывать студентов так, чтобы не допускать распространения идеологий деструктивного характера в многонациональной студенческой среде, предстоит преподавателям, особенно много сил необходимо приложить тем, кто работает с первыми курсами. Опытом о том, какие методы наиболее эффективны, к каким словам сейчас более восприимчивы приходящие в вузы, как выстроить работу преподавателям, делились проректоры по воспитательной работе и безопасности из различных вузов Уральского федерального округа и Башкирии на конференции по безопасности, которая состоялось в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете. В разговоре приняли участие более тридцати представителей вузов, а также силовых ведомств.

Воспитывать терпимость к другому мнению

Конференция стала одним из этапов большой всероссийской образовательно-просветительской кампании «Мы за традиции, мир и безопасность!», которая стартовала 18 сентября в Москве и продолжается на площадках различных российских вузов, охватив уже пять федеральных округов. Цель всех мероприятий – распространение и развитие лучших практик профилактики идеологий деструктивного характера, а также правового, мультикультурного, патриотического и гражданского развития студенчества.

Организатор кампании – Центр профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях Российской Федерации, созданный на базе Московского педагогического государственного университета. В проекте будет несколько этапов: работа с педагогическим и руководящим составом вузов, проректорами по воспитательной работе, мероприятия по безопасности с включением сотрудников центра по противодействию экстремизму, федеральных ведомств – Федерального агентства по делам молодежи, Федерального агентства по делам национальностей, Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения, Министерства внутренних дел. Таким образом, во время образовательно-просветительской кампании «Мы за традиции, мир и безопасность!» разные ведомства будут сотрудничать для координации работы и формирования новой актуальной повестки, связанной с вопросом укрепления гражданской этичности, межнационального согласия и профилактики экстремизма.

«Нельзя воспринимать эту работу однообразной и направленной только на предотвращение негативных явлений, – отмечает Айказ Микаелян, ведущий консультант Управления по укреплению общенационального единства и профилактики экстремизма на национальной почве ФАДН России. – Вопрос профилактики включает в себя как профилактику негативных явлений, которые сегодня существуют, так и формирование базиса, некоего иммунитета, какой-то идеологической базы, которая в дальнейшем не допустит возникновения радикальных идей в молодежной среде. Все мы видим, как часто в СМИ освещаются вопросы, связанные с возникновением этнической и религиозной розни, определенных противоречий на идеологической основе. Здесь важно поднять вопрос о формировании у молодежи терпимости к разным мнениям, уважения к другому мнению. Необходимо научить молодого человека не пытаться остро реагировать на мнение, которое чем-то отличается от твоего. Это очень важный момент, когда молодежь выстраивает свои отношения: в первую очередь надо ориентировать ее на диалог, а не на стереотипы, агрессию, формирование образа врага, даже внутреннего».

В рамках кампании запланировано около восьми мероприятий, их основные участники – проректоры по воспитательной работе и безопасности из разных вузов. Отдельная часть мероприятий – семинары для лидеров студенческих самоуправлений.

«В каждом округе множество вузов ведут работу, связанную с профилактикой деструктивных идеологий. Есть интересные практики, и главная цель нашей кампании – это обмен опытом, – рассказывает Алексей Черкезов, заместитель директора Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях Российской Федерации. – Мы хотим сделать так, чтобы вузы могли между собой взаимодействовать, делиться лучшими наработками, повышать квалификацию преподавателей. Мы оказываем поддержку активистам, в том числе и грантами. Мы говорим о том, что низкий уровень гражданской идентичности ведет напрямую к радикализации молодежи. Главная профилактическая задача – повышать знания и уровень осознанности. Одним словом, это огромный пласт мероприятий, направленных на повышение гражданской идентичности студента».

Социализация первокурсников. Почему это важно?

«Для молодого человека, который попадает в институт, первый курс – самый важный, основополагающий. От того, как студент социализируется на первом курсе, зависит его дальнейшая жизнь в вузе, – считает Алексей Черкезов. – Поэтому в практике нашего центра есть такое мероприятие, как адаптационная встреча с первокурсниками. Наши специалисты рассказывают им о гражданской идентичности, национальном согласии, способах информационной безопасности. Делается это для того, чтобы студент, читая новости или прогоняя через себя любую информацию, мог делать правильные выводы. Почему? Потому что увеличилась скорость получения информации. Если раньше одно письмо до адресата шло две недели, то теперь студент за пять минут может получить в десять раз больше информации. Главная проблема сегодня – не только у студентов, но и у детей в целом – большие потоки информации, которые они не могут правильно воспринимать. Наши специалисты в рамках занятий объясняют, как это можно сделать».

То, насколько информация будет воспринята студентом, зависит от степени доверия между преподавателями и студентами. О том, как сформировать открытые отношения, рассказал руководитель кампании «Мы за традиции, мир и безопасность!» Егор Якорев: «Мы должны быть чуткими к нашим детям, нашим студентам. К нам они должны идти в первую очередь за советом, если вдруг попали в беду или подверглись какому-то негативному воздействию, если столкнулись с проявлением экстремистского поведения или деструктивной идеологией. Мы должны не осуждать и не наказывать, а помогать и поддерживать. Только так мы можем сформировать у молодежи устойчивость к негативному воздействию».

По мнению Егора Якорева, сейчас важно перестать рассматривать студента только как объект воздействия: «Он теперь и субъект. Он воздействует на нас с вами. Мир стал сложным не только для молодежи, но и для взрослых. Самый главный риск, который порождает негативные проявления, – это идеологическая дезориентация. Взрослые повторяют, что мир огромен и можно выбирать все, что угодно. А потом мы не знаем, что делать, когда молодой человек выбрал это «все, что угодно». Мы не указали путь. Не забывайте, что современная молодежь требует, чтобы уважали их мысли и решения. Они не согласны покорно идти. Молодые все активнее проявляют себя в политических вопросах. Поэтому они постоянно что-то снимают и выкладывают в Сеть, активно общаются и вступают в группы. И нам надо с этим работать, потому что это наша реальность. Научить быть бдительными – это та задача, которую нужно решить в вузе. Это формирование идеологического иммунитета. Потому что в школе детей этому не учат. Нужно формировать у молодежи посыл «я должен обеспечивать себе внутреннюю безопасность».

В многонациональном обществе надо быть особенно внимательными друг к другу

В студенческом сообществе собираются представители различных национальностей, со своими взглядами и культурными традициями. Важно научить их сотрудничать, уважать друг друга, не противопоставлять свои ценности и взгляды, а стараться узнать интересное о быте, литературе, кулинарии, обычаях и праздниках другого народа. Представители вузов поделились своими проектами, направленными на знакомство и сотрудничество представителей разных культур.

«Наш университет можно называть маленьким РУДН, потому что в нем обучается очень много иностранных студентов, в том числе из стран СНГ. В связи с этим мы подумали о том, чтобы создать клуб интернациональной дружбы. Главной его целью стало межнациональное общение студентов, – рассказала помощник ректора Шадринского государственного педагогического университета Наталья Колмогорова. – Там же родилось мероприятие «Диалог культуры», где студенты показывают творческие номера, обмениваются культурными и кулинарными традициями. Главная задача этого мероприятия – сделать так, чтобы наши студенты были едины, несмотря на расовые различия».

Продолжил тему проректор по молодежной и социальной политике ЮУрГГПУ Евгений Жоров, подчеркнув, что в воспитательных мероприятиях важно делать упор на пропаганду национального единства, укрепление дружбы и противодействие экстремистским влияниям.

«Воспитание патриота – это творческий процесс, и его результат – человек, любящий свою родину и уважающий такое же чувство в других. Именно в этом ключе мы стараемся действовать в нашем вузе. Здесь всегда есть и адаптационные мероприятия, и мероприятия, направленные на развитие творческих способностей студентов, чтобы занять их в тот момент, когда они бы могли встретиться с радикальной экстремистской идеологией. Если студентов любят, если их ждут, если их занимают интересными и важными для них делами, то едва ли у них останутся время и стремление соприкоснуться с тем, что нежелательно с точки зрения нашего общества. Я думаю, что таких мероприятий должно быть много. Но они всегда должны быть комплексными».

«Что такое патриотизм – каждый человек в разных ситуациях понимает по-своему, – продолжил тему Алексей Черкезов. – Кто-то считает, что патриотизм – это любовь к своей стране, кто-то – что это любовь к своему городу, но на самом деле патриотизм начинается с любви к своей семье. Чем больше ты настроен на то, чтобы сделать что-то хорошее для своей семьи, чем больше ты любишь и понимаешь членов своей семьи, тем больше шансов у тебя стать настоящим патриотом. Существует много методов воспитания патриотизма, но мы обобщаем и даем рекомендации как эти мероприятия проводить, чтобы они стали максимально эффективными».

Многонациональное студенческое сообщество подвергается влиянию как извне, так и изнутри, на эту особенность при выстраивании методики профилактики деструктивного поведения в вузе обратил особое внимание Айказ Микаелян: «Многонациональное общество похоже на организм, который время от времени претерпевает негативные воздействия не только извне, но и изнутри. За защиту организма от этих атак отвечает иммунитет. Такой иммунитет должен быть и у общества. И за формирование этого иммунитета отвечает повышение идеологической, культурологической, исторической, религиозной грамотности каждого его участника. Чем больше человек просвещен в этих непростых вопросах, тем меньше он поддается влиянию тех, кто старается разобщить многонациональные коллективы».

После окончания мероприятия работа будет продолжена, но уже в онлайн-формате в рабочем режиме. Взаимодействие вузов в сфере профилактики деструктивных идеологий в студенческой среде будет укрепляться. Диалог о многонациональной молодежной среде продолжается: в ближайшие две недели мероприятия кампании «Мы за традиции, мир, безопасность!» пройдут в Екатеринбурге и Уфе.