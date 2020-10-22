Учись правильно произносить: «ЧОН-ГУК!»

Анастасия Иванова

Трансляция Чонгука (Jungkook) из BTS на BANGTANTV так понравилась пользователям сети, что мы не могли не выбрать самые милые и излюбленные моменты зрителей. Оперативные АРМИ, конечно же, уже сделали нарезки забавных роликов из стрима с Куком. В одном из таких смешных видео в Twitter Чонгук произносит свое имя с правильным корейским акцентом.

[media=https://twitter.com/kookpics/status/1318858549338976256?ref_src=twsrc%5Etfw]

Эпизод хорошо запомнился фанам. АРМИ говорят, что этот пост можно считать «туториалом» корейского языка, ведь парень так четко произносит каждый звук, что можно начать с него обучение по фонетике.

«Остановите на 0:19 — 0:20!! Он там говорит свое имя аввввв, такой милый, как маленький ребенок»,

[media=https://twitter.com/zuzya_v/status/1318920197034704897?ref_src=twsrc%5Etfw]

— комментируют поклонники ниже.

«И как можно быть таким крутым и застенчивым одновременно? Иногда мне кажется, что он до сих пор не привык к тому, что знаменит на весь мир. Разговаривает, как с другом»,

[media=https://twitter.com/lockszcreenbts/status/1318859748113059841?ref_src=twsrc%5Etfw]

— восхищается девушка в Twitter.

Еще одним моментом, который порадовал фанбазу в видео, стали гримасы ГК. Его мимика настолько прекрасна, что он «может превратиться из младенца в старого дедушку», как выражаются фаны.

[media=https://twitter.com/taebokkiii/status/1318814125468704769?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Губки бантиком! Я умиляюсь над ним так, как будто я мама Чонгука ахахах»,

— развлекаются поклонники после эфира.

Спасибо Чонгук за то, что поднял всем АРМИ настроение!

[media=https://twitter.com/jikoosblue/status/1318813725650866176?ref_src=twsrc%5Etfw]

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