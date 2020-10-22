«Ухожу из певцов», — Чонгук из BTS стал оператором

Алексей Вольцев

Чем еще шокирует нас красавчик Чонгук (Jungkook)?

Многие олды из фанбазы АРМИ знают, как сильно Чонгук из группы Bangtan Boys любит заниматься монтажом видео, делать любительские клипы и изучать режиссуру. Гуки решил, что с него хватит теории, он готов приступить к настоящей практике… К очень ответственному проекту, оценивать который будет весь мир.

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В трансляции 21 октября Кук признался, что записал часть клипа из предстоящего камбэка с альбомом «BE» самостоятельно.

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«Это было очень тяжело. Ммм…я впервые делаю что-то подобное. Я начал снимать видео и редактировать их из любопытства. Это очень весело, поэтому я занимался этим в свободное время. Однако теперь, когда я подхожу к формальной работе, давление довольно велико»,

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— сообщил он своим зрителям.

Новость просто привела в восторг поклонников музыканта. Но, разумеется, никто не отменял традиционных загадок от BigHit Entertainment. Золотой Макнэ так и не раскрыл тайну, на каком отрывке музыкального ролика нам необходимо заострить внимание.

[media=https://twitter.com/kookpics/status/1318904920700051456?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Опять интригиииии! Ну почему они просто не могут сказать куда смотреть и я бы просто туда смотрела»,

— шутливо возмущаются поклонники в Twitter.

А вы ждете публикации операторской работы Чонги? Как думаете, лучше или хуже профессионалов справился он?

[media=https://twitter.com/ame3_jk/status/1319208092110737408?ref_src=twsrc%5Etfw]

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