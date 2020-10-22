Украденную картину Климта выставят в той же галерее, откуда похитили
Полотно можно будет увидеть с 28 ноября, правда находится она будет в защитном футляре.
Картину, которая исчезла 23 года назад, нашел в декабре прошлого года садовник в зарослях плюща около той же самой галереи.
Журналист газеты Liberta Эрманно Мариани позже заявил, что получил письмо от организаторов кражи о том, что они таким образом собирались вернуть картину, сделав "подарок городу". Они также сообщали, что положили ее в тайник под плющом через четыре года после похищения.
Не исключено, что их признание связано с истечением срока давности преступления.
Уже запланирована онлайн-трансляция возвращения работы в "родные" стены. Ожидается, что в течение ближайших двух лет "Потрет женщины" примет участие в четырех выставках галереи Риччи Одди.
Перед кражей в 1997 году эксперты провели исследование, выявившее, что на полотне ранее был еще один портрет, который Климт позже "переписал".