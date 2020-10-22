Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Украденную картину Климта выставят в той же галерее, откуда похитили

Украденную картину Климта выставят в той же галерее, откуда похитили

Украденную картину Климта выставят в той же галерее, откуда похитили
. Украденную картину Густава Климта "Портрет женщины" (1916-1917), которую нашли в прошлом году, представят на выставке в той же галерее Риччи Одди в Пьяченце, из которой она была похищена, сообщает Art News.

Полотно можно будет увидеть с 28 ноября, правда находится она будет в защитном футляре.

Картину, которая исчезла 23 года назад, нашел в декабре прошлого года садовник в зарослях плюща около той же самой галереи.


Журналист газеты Liberta Эрманно Мариани позже заявил, что получил письмо от организаторов кражи о том, что они таким образом собирались вернуть картину, сделав "подарок городу". Они также сообщали, что положили ее в тайник под плющом через четыре года после похищения.


Не исключено, что их признание связано с истечением срока давности преступления.

Уже запланирована онлайн-трансляция возвращения работы в "родные" стены. Ожидается, что в течение ближайших двух лет "Потрет женщины" примет участие в четырех выставках галереи Риччи Одди.

Перед кражей в 1997 году эксперты провели исследование, выявившее, что на полотне ранее был еще один портрет, который Климт позже "переписал".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Гороскоп на 2021 год по году рождения
Гороскоп на 2021 год по году рождения
Зачем учиться на курсах бухгалтеров онлайн
Зачем учиться на курсах бухгалтеров онлайн
В России сократилось число школ, закрытых на карантин
В России сократилось число школ, закрытых на карантин
На Чукотке до конца года появятся первые площадки для сдачи нормативов ГТО
На Чукотке до конца года появятся первые площадки для сдачи
В Ирбейском районе Красноярского края открылся новый детский сад
В Ирбейском районе Красноярского края открылся новый детский сад
Экс-замдиректора Росгвардии задержали по делу о мошенничестве
Экс-замдиректора Росгвардии задержали по делу о мошенничестве
Украденную картину Климта выставят в той же галерее, откуда похитили
Украденную картину Климта выставят в той же галерее, откуда похитили
В КНДР опасаются пыльной бури из Китая, которая может занести коронавирус
В КНДР опасаются пыльной бури из Китая, которая может занести
Чонгук стал режиссером клипа «MV» для нового альбома BTS
Чонгук стал режиссером клипа «MV» для нового альбома BTS
Впереди война: Предсказания афонского старца Паисия Святогорца сбываются?
Впереди война: Предсказания афонского старца Паисия Святогорца
Хэллоуин близко: 55 вариантов макияжа под маску
Хэллоуин близко: 55 вариантов макияжа под маску
Эксперты: КПРФ переживает кризис и не имеет дальнейших перспектив
Эксперты: КПРФ переживает кризис и не имеет дальнейших перспектив

Топ на сегодня

Вице-президент Турции: Если Баку обратится, пошлём войска в Карабах
Вице-президент Турции: Если Баку обратится, пошлём войска в Карабах
В Алтайском крае откроется новый региональный центр развития одаренных детей, аналогичный «Сириусу» в Сочи
В Алтайском крае откроется новый региональный центр развития
МВД Белоруссии рассказало, сколько жителей уехали из страны после выборов
МВД Белоруссии рассказало, сколько жителей уехали из страны после
В МИД Армении назвали единственный путь решения Карабахской проблемы
В МИД Армении назвали единственный путь решения Карабахской проблемы
Торкунов заявил, что не уходит с поста ректора МГИМО
Торкунов заявил, что не уходит с поста ректора МГИМО

Еще по теме

Полиция продолжает расследовать загадочную кражу работы Климта
Эксперты устанавливают подлинность обнаруженного в стене «Портрета женщины» Климта
Коллекционер из Голландии объявил об обнаружении неизвестной картины Климта
В США обнаружили украденный десятилетия назад портрет молодой Жаклин Кеннеди