Украденную картину Климта выставят в той же галерее, откуда похитили

Лидия Мартынова

. Украденную картину Густава Климта "Портрет женщины" (1916-1917), которую нашли в прошлом году, представят на выставке в той же галерее Риччи Одди в Пьяченце, из которой она была похищена, сообщает Art News.

Полотно можно будет увидеть с 28 ноября, правда находится она будет в защитном футляре.

Картину, которая исчезла 23 года назад, нашел в декабре прошлого года садовник в зарослях плюща около той же самой галереи.

Журналист газеты Liberta Эрманно Мариани позже заявил, что получил письмо от организаторов кражи о том, что они таким образом собирались вернуть картину, сделав "подарок городу". Они также сообщали, что положили ее в тайник под плющом через четыре года после похищения.

Не исключено, что их признание связано с истечением срока давности преступления.

Уже запланирована онлайн-трансляция возвращения работы в "родные" стены. Ожидается, что в течение ближайших двух лет "Потрет женщины" примет участие в четырех выставках галереи Риччи Одди.

Перед кражей в 1997 году эксперты провели исследование, выявившее, что на полотне ранее был еще один портрет, который Климт позже "переписал".