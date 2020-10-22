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В Челябинской области создано почти 5 тысяч новых мест в системе дополнительного образования

В Челябинской области создано почти 5 тысяч новых мест в системе дополнительного образования

В 2020 году в Челябинской области было создано 4985 новых мест в сфере дополнительного образования детей, сообщает сетевое издание «Полит74.RU».

Работа ведется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

«Для системы допобразования это очень серьезный шаг. Была не только разработана программа, интересная для ребят разного возраста, но и приобретено необходимое оборудование, программное обеспечение, чтобы эта программа могла быть реализована. Новые места открывались в тех муниципалитетах, которые в этом нуждались, чтобы максимальное количество ребят получило возможность заниматься», – прокомментировала заместитель министра образования и науки региона Елена Сидорчук.

Первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова подчеркнула, что программы дополнительного образования имеют большой потенциал для развития детей и предполагают разный срок реализации.

«Главное – дать возможность ребенку найти себя, попробовать свои силы в разных сферах. Он может заниматься спортом, пойти в искусство, техническое творчество или делать все одновременно. Система дополнительного образования работает круглый год», – подчеркнула Елена Коузова.

Наиболее популярными в дополнительном образовании традиционно являются художественные и физкультурно-спортивные кружки и секции.

Растет востребованность программ технической и туристско-краеведческой направленности.

# Общество
По материалам: edu.ru

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