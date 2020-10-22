В честь юбилея АСТ вышла видеокнига с участием авторов издательства

Анастасия Иванова

. По случаю своего 30-летия АСТ запускает проект "30 глав", представляющий собой видеоинтервью с авторами издательства. Первый эпизод с Владимиром Познером появится в Сети 22 октября.





"Лев Толстой как-то сказал, что если вы можете не писать — не пишите. И он был прав. Человек пишет, потому что не может иначе. Но очень многие пишут совсем не поэтому. И я бы пожелал АСТ издавать книги тех, кто не может не писать. Пусть у издательства АСТ будет чувство гордости, что издаются настоящие писатели (я себя не называю писателем, я стесняюсь себя так называть — я журналист). Писатели — это люди, которые обладают даром предвидения, чувствуют, что будет, задолго до того, как это произойдет, гораздо лучше политологов, футурологов. Это особые совершенно люди, и их надо лелеять, холить, беречь", — рассказал в интервью Владимир Познер.

В числе участников видеокниги: Борис Акунин, Дмитрий Быков, Алексей Иванов, Яна Вагнер, Павел Санаев, Сергей Лукьяненко, Лео Бокерия, Ася Казанцева, Любовь Казарновская, Марина Степнова, Людмила Улицкая, Александр Цыпкин, Гузель Яхина, Александр Свияш, Галина Юзефович и другие.

группе АСТ "ВКонтакте" будет публиковаться новое видео. Беседует с писателями о творчестве и жизни журналист и телеведущий Никита Пименов.

Героем последней главы станет Дэн Браун ("Код да Винчи", "Инферно", "Происхождение", "Звериная симфония").

"Это первое видеоинтервью с американским писателем, записанное специально для российской аудитории", — уточнили в издательстве.

Беседа с Захаром Прилепиным появится в Сети 23 октября, с Людмилой Улицкой — 25 октября, с Борисом Акуниным – 27 октября.