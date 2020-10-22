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В Ирбейском районе Красноярского края открылся новый детский сад

В Ирбейском районе Красноярского края открылся новый детский сад

В селе Ирбейское Красноярского края открылся новый детский сад на 190 мест. Дошкольное учреждение было построено в рамках национального проекта «Демография», сообщает пресс-служба Министерства образования Красноярского края.

Двухэтажное здание рассчитано на восемь групп по 20-24 ребенка. В каждой группе есть вся необходимая техника, в том числе игрушки и развивающие пособия. Штат работников полностью укомплектован: в учреждении будут трудиться 53 сотрудника, из них педагогов – 24 человека, кроме воспитателей здесь будут работать логопед, психолог, музыкальный работник, учитель физкультуры. 

В новом дошкольном учреждении есть медпункт, кабинеты для узких специалистов, музыкальный и спортивный залы, оборудованы детские площадки для прогулок. Все работы выполнены с применением новейшего отечественного оборудования и материалов.

В 2020–2021 годах на территории Красноярского края в рамках национального проекта «Демография» появятся 14 детских садов, из них 11 – в Красноярске, по одному – в Березовском, Емельяновском и Ирбейском районах. Это позволит создать 3530 новых мест в системе дошкольного образования. При этом два детских сада  на 220 и 300 мест в Красноярске уже введены в эксплуатацию.

# Общество
По материалам: edu.ru

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