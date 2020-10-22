В КНДР опасаются пыльной бури из Китая, которая может занести коронавирус

Анастасия Иванова

Протокольный департамент МИД КНДР известил посольства и представительства международных организаций в Пхеньяне о приближении пыльной бури, которая, по словам северокорейской стороны, может с частицами пыли занести в Республику коронавирус, сообщило посольство РФ в Пхеньяне.

"Протокольный департамент МИД КНДР известил наше посольство и другие аккредитованные здесь дипломатические миссии, а также представительства международных организаций о том, что в связи с ожидаемым приближением со стороны Китая пыльной бури всем иностранцам, находящимся в КНДР, настоятельно рекомендуется с утра и до конца дня 22 октября с.г. исключить выход в город и оставаться дома, плотно закрыв окна", - говорится в сообщении посольства РФ в Facebook.