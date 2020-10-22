Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В организме человека обнаружили неизвестную ранее пару слюнных желез

В организме человека обнаружили неизвестную ранее пару слюнных желез

Ученые из Нидерландского института рака и Амстердамского университета, применив усовершенствованный метод компьютерной томографии, выяснили, что в носоглотке человека имеется пара ранее неизвестных слюнных желез. Их назвали трубными железами, так как они находятся возле трубного валика (torus tubarius) — хрящевого образования вокруг входа в евстахиеву трубу, соединяющую носоглотку и среднее ухо. Сохранение этих желез у пациентов, проходящих лучевую терапию, может дать возможность улучшить качество их жизни.

Все слюнные железы человека разделяются на две группы. К первой относятся большие слюнные железы: по паре околоушных, подъязычных и подчелюстных желез. Сотни малых слюнных желез расположены в слизистой оболочке губ, нёба, языка, щек и дна ротовой полости, их размер обычно составляет от одного до пяти миллиметров.

«Недавно появившийся метод молекулярной визуализации — позитронно-эмиссионная томография с радиоактивными лигандами к простатоспецифическому мембранному антигену (PSMA1 PET / CT) — может визуализировать слюнные железы с высокой чувствительностью и специфичностью, — рассказывает ведущий автор исследования Маттис Валстар (Matthijs Valstar), челюстно-лицевой хирург отделения онкологии и хирургии головы и шеи Нидерландского института рака и отделения челюстно-лицевой хирургии Амстердамского университета. — Неожиданно мы заметили, что PSMA1 PET / CT выявила неизвестную двустороннюю структуру в задней части носоглотки с захватом лиганда, аналогичным известным основным слюнным железам. Насколько нам известно, эта структура не отмечалась в существующих анатомических описаниях».

Ученые обнаружили трубные слюнные железы у всех ста пациентов, прошедших обследование. А также выявили их при анатомическом исследовании двух трупов. Они полагают, что данные железы ответственны за увлажнение носоглотки и ротоглотки.

«При лучевой терапии могут повреждаться слюнные железы, что приводит к осложнениям, — говорит Ваутер Вогель (Wouter Vogel), лучевой терапевт из отделения ядерной медицины и отделения радиационной онкологии Нидерландского института рака. — У пациентов могут быть проблемы с приемом пищи, глотанием или речью, что может стать настоящим бременем. Это относится к новым железам, воздействие на них при лучевой терапии может вызывать такие же осложнения».

Авторы проанализировали данные о 723 пациентах, прошедших лучевую терапию, и обнаружили, что доза лучевой терапии в этой области была связана с вероятностью двух типов осложнений: ксеростомии (сухости во рту) и дисфагии (затруднений при глотании). «Для большинства пациентов будет технически возможно избежать облучения этих недавно обнаруженных слюнных желез, точно так же, как мы стремимся сохранить известные железы, — говорит доктор Вогель. — Наш следующий шаг — выяснить, как лучше всего сохранить эти новые железы. Если мы сможем это сделать, у пациентов станет меньше побочных эффектов, что улучшит их общее качество жизни после лечения».

Исследование опубликовано в журнале Radiotherapy and Oncology.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Камчатские школьники продолжат очное обучение
Камчатские школьники продолжат очное обучение
В Челябинской области создано почти 5 тысяч новых мест в системе дополнительного образования
В Челябинской области создано почти 5 тысяч новых мест в системе
В Пермском крае до 2023 года откроется еще 30 образовательных организаций
В Пермском крае до 2023 года откроется еще 30 образовательных
"Женщин старше 50 нельзя списывать со счетов": Брук Шилдс о фото в бикини и уверенности в себе
"Женщин старше 50 нельзя списывать со счетов": Брук Шилдс о фото в
В возрасте 101 года умерла актриса, с которой рисовали Белоснежку
В возрасте 101 года умерла актриса, с которой рисовали Белоснежку
В организме человека обнаружили неизвестную ранее пару слюнных желез
В организме человека обнаружили неизвестную ранее пару слюнных желез
Как открыть счет для ИП в ВТБ
Как открыть счет для ИП в ВТБ
Госдума приняла закон о порядке назначения генпрокурора
Госдума приняла закон о порядке назначения генпрокурора
Грозит кризис. Авиакомпании запросили у правительства допсубсидии
Грозит кризис. Авиакомпании запросили у правительства допсубсидии
Город Дно второй год подряд стал самым матерящимся в стране
Город Дно второй год подряд стал самым матерящимся в стране
Инсайдеры: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус уже обсуждают помолвку
Инсайдеры: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус уже обсуждают помолвку
Путин: Формат «ШОС+» востребован и перспективен для межпартийного диалога
Путин: Формат «ШОС+» востребован и перспективен для межпартийного

Топ на сегодня

Вице-президент Турции: Если Баку обратится, пошлём войска в Карабах
Вице-президент Турции: Если Баку обратится, пошлём войска в Карабах
В Алтайском крае откроется новый региональный центр развития одаренных детей, аналогичный «Сириусу» в Сочи
В Алтайском крае откроется новый региональный центр развития
В МИД Армении назвали единственный путь решения Карабахской проблемы
В МИД Армении назвали единственный путь решения Карабахской проблемы
Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
Воронежские аграрии вывели регион в число лидеров в стране
Воронежские аграрии вывели регион в число лидеров в стране

Еще по теме

Ученые: Волчья пасть и заячья губа связаны с аномальным функционированием слюнных желез
Здоровье с Еленой Малышевой - Мужское омоложение (14.01.2018)
Онкологи рассказали, когда люди смогут победить рак
В Уфе женщины смогут пройти бесплатное обследование у маммолога