В организме человека обнаружили неизвестную ранее пару слюнных желез

Вадим Карасев

Ученые из Нидерландского института рака и Амстердамского университета, применив усовершенствованный метод компьютерной томографии, выяснили, что в носоглотке человека имеется пара ранее неизвестных слюнных желез. Их назвали трубными железами, так как они находятся возле трубного валика (torus tubarius) — хрящевого образования вокруг входа в евстахиеву трубу, соединяющую носоглотку и среднее ухо. Сохранение этих желез у пациентов, проходящих лучевую терапию, может дать возможность улучшить качество их жизни.

Все слюнные железы человека разделяются на две группы. К первой относятся большие слюнные железы: по паре околоушных, подъязычных и подчелюстных желез. Сотни малых слюнных желез расположены в слизистой оболочке губ, нёба, языка, щек и дна ротовой полости, их размер обычно составляет от одного до пяти миллиметров.

«Недавно появившийся метод молекулярной визуализации — позитронно-эмиссионная томография с радиоактивными лигандами к простатоспецифическому мембранному антигену (PSMA1 PET / CT) — может визуализировать слюнные железы с высокой чувствительностью и специфичностью, — рассказывает ведущий автор исследования Маттис Валстар (Matthijs Valstar), челюстно-лицевой хирург отделения онкологии и хирургии головы и шеи Нидерландского института рака и отделения челюстно-лицевой хирургии Амстердамского университета. — Неожиданно мы заметили, что PSMA1 PET / CT выявила неизвестную двустороннюю структуру в задней части носоглотки с захватом лиганда, аналогичным известным основным слюнным железам. Насколько нам известно, эта структура не отмечалась в существующих анатомических описаниях».

Ученые обнаружили трубные слюнные железы у всех ста пациентов, прошедших обследование. А также выявили их при анатомическом исследовании двух трупов. Они полагают, что данные железы ответственны за увлажнение носоглотки и ротоглотки.

«При лучевой терапии могут повреждаться слюнные железы, что приводит к осложнениям, — говорит Ваутер Вогель (Wouter Vogel), лучевой терапевт из отделения ядерной медицины и отделения радиационной онкологии Нидерландского института рака. — У пациентов могут быть проблемы с приемом пищи, глотанием или речью, что может стать настоящим бременем. Это относится к новым железам, воздействие на них при лучевой терапии может вызывать такие же осложнения».

Авторы проанализировали данные о 723 пациентах, прошедших лучевую терапию, и обнаружили, что доза лучевой терапии в этой области была связана с вероятностью двух типов осложнений: ксеростомии (сухости во рту) и дисфагии (затруднений при глотании). «Для большинства пациентов будет технически возможно избежать облучения этих недавно обнаруженных слюнных желез, точно так же, как мы стремимся сохранить известные железы, — говорит доктор Вогель. — Наш следующий шаг — выяснить, как лучше всего сохранить эти новые железы. Если мы сможем это сделать, у пациентов станет меньше побочных эффектов, что улучшит их общее качество жизни после лечения».

Исследование опубликовано в журнале Radiotherapy and Oncology.