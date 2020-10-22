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В Пермском крае до 2023 года откроется еще 30 образовательных организаций

В Пермском крае до 2023 года откроется еще 30 образовательных организаций

В течение ближайших трех лет в Пермском крае будут введены в эксплуатацию 23 школы на 13 тысяч мест и 7 садиков на 1,1 тысячу мест, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства региона.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что новые образовательные учреждения будут построены на всей территории региона, чтобы все дети имели равные условия для роста и развития.

«Это стратегически важная сфера. В ближайшие годы идем на рекорд по строительству учреждений образования. Всего на отрасль образования будет направлено 128 миллиардов рублей», – отметил Дмитрий Махонин.

Помимо строительства образовательных учреждений, значительный объем бюджетных средств будет направлен на их оснащение современным развивающим оборудованием. В 2021–2023 годах планируется закупать его для 300 детских садов на сумму более 28 миллионов рублей ежегодно. В школах в течение этого периода будут заменены 15 тысяч компьютеров, 320 миллионов рублей будут направлены на покупку новых учебников.

Еще одной приоритетной задачей является развитие системы среднего профессионального образования. В частности, в региональном бюджете предусмотрены средства на новые учебные мастерские в колледжах, общежитие на 400 мест для студентов, реставрацию и строительство учебных корпусов для учреждений СПО. Кроме того, для 29 техникумов будет закуплено новое оборудование.

В ближайшие три года планируется открыть 27 центров «Точка роста», 11 технопарков «Кванториум» и 15 центров «IT-куб».

Отдельное внимание будет уделено подготовке и поддержке педагогических кадров. Для привлечения специалистов продолжится реализация проекта «Земский учитель». В этом году в его рамках было привлечено 37 педагогов, в следующие три года планируется пригласить на работу 92 специалистов.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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