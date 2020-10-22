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В России сократилось число школ, закрытых на карантин

В России сократилось число школ, закрытых на карантин

Количество российских школ, закрытых на карантин из-за коронавируса, снизилось до 124, сообщается в инфографике Минпросвещения России, опубликованной в телеграм-канале «Большая перемена».

«Процент школ, закрытых в связи с COVID-19 (из общего числа), – 0,31%. <…> Процент численности обучающихся в закрытых классах (от общего числа школьников) – 0,94%», – уточняется в сообщении.

Карантинные меры сохраняются в 37 регионах.

«Количество школ, открывшихся в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, стало больше, чем вышедших на карантинные мероприятия, на две», – указано в информационном релизе.

Ранее в Минпросвещения России сообщали, что переводить все школы страны на дистанционное обучение не планируется, меры принимаются точечно в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном случае.


# Общество
По материалам: edu.ru

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