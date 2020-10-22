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В Санкт-Петербурге создадут центр непрерывного повышения профмастерства для педагогов

В Санкт-Петербурге создадут центр непрерывного повышения профмастерства для педагогов

В Санкт-Петербурге создадут центр непрерывного повышения профессионального мастерства для педагогов, сообщает издание «Санкт-Петербургский дневник».

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов.

Центр создается в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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