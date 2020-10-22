В школы Волгоградской области приходят студенты-волонтеры

Лидия Мартынова

Волгоградский государственный социально-педагогический университет сформировал волонтерскую бригаду, сообщает пресс-служба вуза.

Будущие педагоги готовы выйти в школу на смену заболевшим преподавателям или учителям, находящимся в группе риска в связи с эпидемиологической ситуацией.

«Новый формат взаимодействия станет важным шагом в развитии региональной системы наставничества, а для молодых учителей – стартом в профессию, который позволит повысить уровень подготовки студентов», – прокомментировали в пресс-службе ВГСПУ.

Взаимодействие с волонтерами выстраивается по запросам школ: составляется график работы, педагоги-наставники в онлайн-режиме помогают контролировать учебный процесс, сформировать план занятий, а при необходимости скорректировать подачу материала.

Перед началом преподавательской деятельности студенты проходят собеседование.

Совместная работа «Волонтеров просвещения» и образовательных организаций, направленная на поддержку педагогов, началась еще весной в период дистанционного обучения: старшекурсники ВГСПУ помогали учителям старшего возраста осваивать цифровую образовательную среду, организовывали досуг дошкольников, взаимодействовали с родителями.