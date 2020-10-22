В Ставрополье планируют направить более 1,4 млрд рублей на обеспечение школьников горячим питанием в 2021 году

Влада Некрасова

Власти Ставрополья планируют направить более 1,4 миллиарда рублей на обеспечение бесплатным горячим питанием учеников младших классов в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона о краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

«Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в 2021 году, – 1 437 660,00 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 351 400,00 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Законопроектом о бюджете также предусматриваются ежегодные выплаты за классное руководство учителям. Планируется, что регион будет получать деньги на эти выплаты из федерального бюджета – более 1,2 миллиарда рублей ежегодно в 2021–2023 годах.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил бесплатно обеспечить всех учеников начальной школы горячим питанием. По словам главы государства, данная мера чрезвычайно важна для общества.

Президент предложил для организации бесплатного горячего и здорового питания направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. В школах создается необходимая инфраструктура, оборудуются столовые и буфеты, налаживается система снабжения.

Также Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поставил задачу поддержать классных руководителей на всей территории страны, отметив, что на них лежит особая ответственность, связанная с обучением и воспитанием детей. Обязанности классных руководителей, включающие основную работу по реализации воспитательного компонента образования, осуществляют более 74% российских педагогов.