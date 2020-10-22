В Украине поменяли порядок расчетов за газ

Анастасия Иванова

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа, которое разделяет долги ТЭЦ перед Нафтогазом за потребленный газ для производства тепла и электроэнергии. Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 21 октября.Уточняется, что постановление принято с доработкой в двухдневный срок.В то же время министр финансов Сергей Марченко выразил несогласие с основным пунктом постановления. По его словам, "это приведет к снижению уровня расчетов за природный газ для производства электроэнергии и станет причиной обращений НАК Нафтогаз Украины за компенсацией затрат за счет государственного бюджета".Согласно постановлению, показатели расчетов ТЭЦ за газ для производства тепла и электроэнергии с НАК Нафтогаз Украины будут рассчитываться отдельно.Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, действующие нормы не дают Нафтогазу возможности устанавливать лимиты газа и ставят под угрозу отопительный сезон в отдельных городах.В документе отмечается, что по информации Нафтогаза, из 30 предприятий ТЭЦ и пяти генерирующих компаний, которым НАК поставил природный газ для производства электроэнергии, 25 имеют значительную задолженность.Вместе с тем, в городе Белая Церковь Киевской области, например, возник риск, что 60 тысяч населения города останутся без тепла на зиму. ЧАО Белоцерковская теплоэлектроцентраль впервые полностью прекратила производство электрической и тепловой энергии. Если работа не будет возобновлена в ближайшее время, есть риск того, что без тепла могут остаться почти четверть города, говорится в документе.Причиной остановки является многомиллионная задолженность самого предприятия, а также большой долг перед Белоцерковской ТЭЦ за потребленную энергию (513 млн грн). Однако задолженность ЧАО Белоцерковская теплоэлектроцентраль за потребленный природный газ для производства тепловой энергии составляет всего 2,3 млн грн."Выходом может стать разделение ответственности в части оплаты за газ, использованный для производства электричества и производства тепла. Это даст возможность Белоцерковской ТЭЦ иметь лимиты газа, которые прогарантуруют стабильный отопительный сезон для населения", – говорится в пояснительной записке к проекту.Согласно постановлению, Нафтогаз имеет право поставлять газ в случае достижения по состоянию на 23 число месяца, предшествующего месяцу поставки, уровня расчетов производителя тепловой энергии, используемый для производства тепловой энергии, не ниже 90%, а для производителя тепловой энергии, управление имуществом которого осуществляет Фонд государственного имущества и который использует природный газ для производства тепловой и электрической энергии, не ниже 60%