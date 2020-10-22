В возрасте 101 года умерла актриса, с которой рисовали Белоснежку
Печальную новость подтвердил изданию инструктор по бальным танцам Пьер Дюлэйн. По его словам, обладательницы премии "Эмми" за постановку танцев в телефильме "Queen of the stardust ballroom" (1975 год) не стало в эту среду. Причина смерти не уточняется.
Мардж Чэмпион родилась 2 сентября 1919 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), в семье хореографа Эрнеста Белчера и его супруги предпринимательницы Гладис Ли Баскетт. Чэмпион увлеклась танцами еще в детстве, а уже в 12 лет работала инструктором в школе танцев ее отца. Позже она стала выступать на Бродвее и сниматься в кино.
В 1950-х годах с участием актрисы вышло несколько музыкальных фильмов, пользовавшихся успехом. Среди них: "Плавучий театр" (1951), "Это выглядит красиво" (1952), "Оставь девушку в покое" (1953) и другие.
Танцовщица также известна тем, что именно с нее рисовали главную героиню из оскароносного мультфильма Уолта Диснея "Белоснежка и семь гномов" (1937), а также Голубую Фею из "Пиноккио" (1940).