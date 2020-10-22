В возрасте 101 года умерла актриса, с которой рисовали Белоснежку

Лидия Мартынова

. На 102 году жизни умерла актриса, хореограф, а также модель, с которой рисовали нескольких персонажей для анимационных фильмов студии Walt Disney, Мардж Чэмпион, сообщает THR.

Печальную новость подтвердил изданию инструктор по бальным танцам Пьер Дюлэйн. По его словам, обладательницы премии "Эмми" за постановку танцев в телефильме "Queen of the stardust ballroom" (1975 год) не стало в эту среду. Причина смерти не уточняется.

Мардж Чэмпион родилась 2 сентября 1919 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), в семье хореографа Эрнеста Белчера и его супруги предпринимательницы Гладис Ли Баскетт. Чэмпион увлеклась танцами еще в детстве, а уже в 12 лет работала инструктором в школе танцев ее отца. Позже она стала выступать на Бродвее и сниматься в кино.

В 1950-х годах с участием актрисы вышло несколько музыкальных фильмов, пользовавшихся успехом. Среди них: "Плавучий театр" (1951), "Это выглядит красиво" (1952), "Оставь девушку в покое" (1953) и другие.

Танцовщица также известна тем, что именно с нее рисовали главную героиню из оскароносного мультфильма Уолта Диснея "Белоснежка и семь гномов" (1937), а также Голубую Фею из "Пиноккио" (1940).