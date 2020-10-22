Виртуальная реальность станет одним из аспектов обучения в школе

Влада Некрасова

Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко рассказал, что в российских школах будут внедряться элементы VR/AR-технологии, которые представляют собой дополнительную и виртуальную реальность, сообщает ИА REGNUM.

Дмитрий Глушко уточнил, что это произойдет в течение двух-трех лет.

«Я думаю, что отдельные элементы в ближайшее время будут доступны. Пройдет два-три года, и ее элементы будут во всех школах – вопрос в готовности учителей. Закупить – самая простая часть. Нужно научиться эффективно использовать это оборудование», – заявил первый заместитель министра.