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Виртуальная реальность станет одним из аспектов обучения в школе

Виртуальная реальность станет одним из аспектов обучения в школе

Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко рассказал, что в российских школах будут внедряться элементы VR/AR-технологии, которые представляют собой дополнительную и виртуальную реальность, сообщает ИА REGNUM.

Дмитрий Глушко уточнил, что это произойдет в течение двух-трех лет. 

«Я думаю, что отдельные элементы в ближайшее время будут доступны. Пройдет два-три года, и ее элементы будут во всех школах – вопрос в готовности учителей. Закупить – самая простая часть. Нужно научиться эффективно использовать это оборудование», – заявил первый заместитель министра.

# Общество
По материалам: edu.ru

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