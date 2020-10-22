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Во Франции комендантский час может продлиться до конца года

Во Франции комендантский час может продлиться до конца года
Премьер-министр Франции Жан Кастекс на брифинге объявил, что еще в 38 департаментах страны и заморских территориях будет действовать комендантский час.

"Развитие эпидемии заставило нас расширить действие комендантского часа на 38 новых департаментов и заморских территорий", – отметил Кастекс, которого цитирует РИА Новости.

Комендантский час будет действовать в этих регионах с 21:00 до 06:00, начиная с 23 октября.


Лилле, Гренобле, Лионе, Марселе, Руане, Сент-Этьене, Монпелье, Тулузе (все они входят в "зону максимальной опасности" по коронавирусу) – введен комендантский час. С 21:00 до 06:00 действует запрет на выход из дома, при этом предусматривается ряд исключений.

Предполагается, что режим комендантского часа продлится как минимум месяц. Правительство страны допускает, что эти меры могут быть продлены вплоть до конца ноября.

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# В мире
По материалам: ria.ru

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