Во время осенних каникул в 23 псковских школах работают лагеря

Алексей Вольцев

В 23 образовательных учреждениях Пскова в период осенних каникул работают пришкольные лагеря, сообщает Псковское агентство информации.

Ребята могут находиться в лагере с 8:30 до 14:30, они обеспечены двухразовым питанием – завтраком и обедом.

«Школьные лагеря – это не замена учебной деятельности, а аналог продленки. Учителя проводят для детей развивающие занятия. Кроме того, проходят уроки музыки и физкультуры. При благоприятных погодных условиях организованы прогулки на территории школы», – уточнили в управлении образования Администрации города.

Попасть в школьный лагерь дети могут по заявлениям родителей.