Впереди война: Предсказания афонского старца Паисия Святогорца сбываются?

Анастасия Иванова

Как правило именно в период, когда избирательная кампания вступает в решающую фазу, политические партии вдруг вспоминают о том, что территориальная целостность Грузии нарушена. При этом политические лидеры, имеющие в той или иной мере претензии на прохождение в высший законодательный орган страны, начинают анонсировать утопические планы по ее восстановлению, пишет Давид Мхеидзе в статье под заголовком «Мир в ожидании большой войны» на ресурсе «Грузия и Мир».

Фраза о том, что планы эти утопические, вовсе не означает, что существуют другие — то есть, имеется реальный альтернативный способ вернуть Абхазию и Самачабло (Южная Осетия — ред.), а проблема упирается лишь в то, что наши безмозглые политики его не видят. Нет, уважаемые дамы и господа! К великому сожалению, дороги в этом направлении нет, точнее, этой дороги больше нет, поскольку на протяжении многих лет (от так называемой «революции роз» до «бидзиновской революции), руководство националов не сделало ничего в сухумско-цхинвальском направлении, кроме созданной по его инициативе популистской песни «Здравствуй, моя Абхазия!», а также совершенно непонятного движения с еще более непонятным девизом «Кокойты пандараст!».

Что касается постсаакашвилевского периода, то наши «западные друзья» все это время подталкивают совместную власть национало-мечтателей — то всех вместе, то по отдельности (а совместную, потому что она представляет собой два ответвления одной и той же либерастской идеологии, которые только для введения грузинского общества в заблуждение называют себя властью и оппозицией) — к так называемой оккупационной линии, заставляя рассматривать в бинокль российские военные базы. После чего мечтатели и наци в унисон начинают «петь» о том, что с Россией они разговаривать не станут до тех пор, пока она не выведет из Сухуми и Цхинвали свои военные базы и не отзовет назад признание абхазско-цхинвальской независимости.

Ваш покорный слуга неоднократно подчеркивал, что если вдруг произойдет чудо и начнутся переговоры о возвращении Сухуми и Цхинвали, абхазы и осетины ни за что не согласятся войти в состав Грузии в прежнем статусе. И если мы сумеем уговорить их хотя бы на конфедерацию, считайте, нам надо будет буквально омывать им ноги.

Это всего лишь в качестве, так сказать, небольшого литературно-утопического отклонения, потому что даже если мы не только ноги им будем мыть, но и вывернемся наизнанку, Сухуми и Цхинвали больше ни за что не согласятся вернуться под юрисдикцию Тбилиси, пояснив, что «Грузия своими бездумными действиями или полным бездействием давно уже переступила возвратную красную линию».

На протяжении минувших лет в Сухуми и Цхинвальском регионе успели подрасти несколько новых поколений людей. Для представителей этих поколений понятие «грузин» равносильно понятию «завоеватель» (с этой точки зрения особенно тяжелое положение складывается в Абхазии), они ежегодно отмечают праздник победы в «отечественной войне» и обретения независимости. Кстати, лично у меня мечта на этот счет абсолютно приземленная: быть может мне хотя бы на старости лет удастся вымолить у Всевышнего возможность вновь увидеть этот подлинный рай на земле — Абхазию… Однако резюмируя все вышесказанное, подчеркну, что Сухуми и Цхинвали потеряны нами навечно. Во всяком случае, (это чтобы меня не «сожрали» ура-патриоты), если не произойдет чуда, то в ближайшие десятилетия все именно так и останется. Данную горькую реальность нам следует осознать без взволнованного сердцебиения, чтобы в случае если какой-нибудь политик начнет перед выборами утверждать нам обратное, не повестись на его слова и убедиться, что перед нами или ура-патриот, или сознательный враг. В соответствии с процессами, происходящими в мире и, как говорится, прямо у нас под носом (в Карабахе), надо сейчас думать не о возвращении Сухуми-Цхинвали, а о том, как бы не потерять и другое, что мы имеем! — Именно так стоит сегодня вопрос…

Единственный, да и то очень сомнительный вариант — это постепенное, поэтапно возвращение в Абхазию и Самачабло грузинского населения, что без доброй воли России может быть полной утопией. Необходимо вести переговоры на эту тему, а не ставить ультиматумы владеющей ядерным оружием громадной супердержаве.

Впрочем, вместе с российской доброй волей в этом деле необходимы и встречные шаги со стороны Грузии. Прежде всего, должно быть срочно восстановлено железнодорожное сообщение между Россией и Грузией. Это послужит серьезным толчком к началу деловых отношений между абхазскими и грузинскими бизнесменами, к активации того, что часто называют народной дипломатией и, соответственно, может стать первым эффективным шагом к примирению народов.

У нас есть такой опыт в отношениях с Цхинвали, когда Эргнетская ярмарка на бытовом уровне помирила осетин и грузин, которые наряду с ведением совместного бизнеса, стали навещать друг у друга в горе и в радости, и удалось даже восстановить безопасное автомобильное движение через Цхинвали в регион Рача.

Между прочим, первое, что сделали наци, когда пришли ко власти — разнесли бульдозерами территорию Эргнетской ярмарки. В связи с этим Ираклию Окруашвили, как автору и исполнителю такого преступного злодеяния, надо бы готовиться к появлению не в ранге депутата в зале парламента, а в тюремной камере в качестве заслуженно отбывающего срок заключенного.

Выше я упомянул о происходящих в мире глобальных процессах, которые часто начинают стремительно разворачиваться в самом неожиданном направлении. Не исключено, что пока этот номер газеты дойдет до читателя, многое из того, о чем в нем сказано, может быстро утратить информационную актуальность, поскольку современный мир стоит перед реальной угрозой большой войны. Войны, по одну сторону которой будет находиться православная Россия, а по другую — либерастский Запад. Причем, одно Россия решила очень твердо — она не даст ноге турок ступить в Закавказье.

Несмотря на то, что Турция не является ядерной державой, она состоит членом НАТО и располагает крупным военным потенциалом. Российские и многие западные политологи и эксперты неприкрыто говорят о большой вероятности начала полномасштабной российско-турецкой войны.

Как тут не вспомнить одно из предсказаний афонского старца Паисия Святогорца. Согласно ему, между Турцией и негреческой православной страной разгорится большая война, и в войне этой на улицах Стамбула прольется столько крови, что в ней захлебнутся даже 2-хлетние быки. В этой войне погибнет треть турок, еще треть примет христианство, а оставшиеся переместятся куда-то там в Месопотамию (или еще, черт знает, куда, точно не помню — Д.М.). Стамбул станет опять Константинополем, а превращенная в мечеть Айя-София будет возвращена грекам, то есть, православному миру.

Важно и то, что патриарший трон в Айя-Софии займет в этом случае истинный Вселенский Патриарх, а не самозваный мировой патриарх, турецкий гражданин и агент Центрального разведывательного управления США и турецких спецслужб Варфоломей, в резиденции у которого рядом со святыми иконами красуется портрет Ататюрка. А Турция раз и навсегда исчезнет с политической карты мира. Не думаю, что у кто-нибудь возникают сомнения, что под упомянутыми в предсказании старца Паисия православными людьми, не владеющими греческим языком и воюющими в Турции, подразумевается Россия. Не случайно, под влиянием вышеупомянутого предсказания у меня возник вопрос — не является ли ожидаемая российско-турецкая война исполнением предсказания старца Паисия? Что ж, поживем — увидим…

Но перед этим скажем несколько слов относительно Запада, начавшего столь надменно говорить с Россией, и о том, как ответила на это сама Россия. «Если западные страны не пожелают продолжать взаимоуважительный диалог с Москвой, Москва, возможно, прервет отношения с Брюсселем», — заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Мы, видимо, просто должны на определенное время прекратить отношения с людьми, которые несут на Западе ответственность за внешнюю политику и не испытывают необходимости в разговоре, основанном на взаимоуважении. Тем более, что Урсула фон дер Ляйен заявила, что геополитического партнерства с нынешним российским руководством не получается. Тогда, раз они этого хотят, путь так оно и будет», — заявил Сергей Лавров.

Трудно представить себе более острый ответ дипломата. Тут же последовало менторское заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса: «Россия должна принять европейские ценности, если она хочет, чтобы отношения между Москвой и Берлином были восстановлены на уровне 1990-х и 2000-х годов». Дипломат подчеркнул, «Германия, как и прежде, остается приверженцем этих ценностей: демократии, прав человека и мирового порядка. В Германии действуют правила, а не «право сильного»… Впрочем, Европа буквально на второй же день продемонстрировала миру истинную цену западных ценностей, когда школьная учительница на примере порнографической карикатуры Мухаммеда стала объяснять детям, что означают права человека и свобода самовыражения. В отместку за такое оскорбление религиозных чувств живущий во Франции чеченский юноша обезглавил в центре Парижа педагога, ставшего знаменосцем такого рода прав человека и свободы самовыражения.