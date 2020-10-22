«Вынуть Норильск из кармана «Норникеля»: в городе пропала вертикаль власти

Алексей Вольцев

Совет Федерации намерен добиться, чтобы один из богатейших комбинатов страны — «Норникель» финансировал социальные расходы Норильска. В ходе обсуждения итогов поездки сенаторов на место аварии на ТЭЦ-3, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что у главы региона нет влияния на город, в котором установилась «олигархия на муниципальном уровне».

«Надо восстановить вертикаль власти в Красноярском крае, — призвала Матвиенко. — Получается, что мэр, городские депутаты — в кармане у „Норникеля“? Это недопустимо».

Она предложила пересмотреть соглашение города с комбинатом и попросить акционеров вложиться в социальную структуру города как минимум на 70 процентов.

Как отмечает «Парламентская газета», оказалось, что наличие компании-гиганта вовсе не гарантирует благополучие жителям, и не создаёт «комфортную и безопасную среду для них, как того требуют цели, поставленные Владимиром Путиным». Матвиенко призналась, что удивлена руководителями «Норникеля», которые видели плачевное состояние «социалки» в городе.

«Для них построить детсад — это как один раз в ресторан сходить. Так почему не сделать это? Но мы видим один цинизм, какая там социальная ответственность! — цитирует издание возмущение Матвиенко.

Напомним, как сообщало ИА Newstes, авария на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла 29 мая. Цена утечки, по оценкам Росприроднадзора — около 148 миллиардов рублей, и то лишь в первом приближении. Топливо попало в реки, восстанавливать которые предстоит не одно десятилетие.

После введения президентом России режима ЧС для ликвидации последствий аварии Совет Федерации стал одной из структур, взявших тему на особый контроль: Валентина Матвиенко сразу потребовала от генпрокурора провести проверку по факту аварии. Одновременно она поручила сенаторам выехать на место происшествия.

В «Норникеле» тем временем создали «комитет по рискам», который возглавил сооснователь и глава компании Владимир Потанин, а следователи нашли «признаки преступной халатности» в действиях бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина.

Следует отметить, что «Норникель» занимает второе место в мире на рынке никеля (доля составляет 9 процентов), первое место — на рынке палладия (41 процент) и входит в первую пятёрку по производству платины. При этом Норильск — один из самых «грязных» городов не только России, но и мира. Одна из причин — выбросы диоксида серы, превышающие, по некоторым экспертным данным, подобные выбросы на всей территории США.