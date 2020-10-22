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Захваченные пиратами в мае в Африке моряки вернулись в Россию

Захваченные пиратами в мае в Африке моряки вернулись в Россию
Освобожденные из пиратского плена в Экваториальной Гвинее моряки вернулись в Россию, передает корреспондент РИА Новости.

Накануне моряки – три россиянина и один украинец - вылетели из Малабо (Экваториальная Гвинея) в Аддис-Абебу (Эфиопия), а оттуда - Стамбул, после чего уже отправились в Россию. Самолет из Турции приземлился в четверг утром в московском аэропорту Внуково.

Шестого октября российская дипмиссия сообщила об освобождении трех захваченных пиратами с торговых судов Rio Mitong и Djibloho в мае российских моряков А. Перфильева, В. Нечая и В. Сечина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что моряков удалось освободить благодаря слаженным действиям официальных и частных лиц.


Пираты 9 мая атаковали судно Djibloho в порту Луба и судно Rio Mitong в марине порта Малабо в Экваториальной Гвинее, в результате нападения были похищены трое россиян, еще двое граждан РФ были ранены. В сентябре пираты угрожали убить захваченных моряков, если не будет предоставлен выкуп. Тогда компания-судовладелец проводила переговоры с пиратами.

# В мире
По материалам: ria.ru

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