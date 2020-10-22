Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ

Анастасия Иванова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Удостоивший в среду, 21 октября, пограничника Атрашкевича звания Героя Украины президент Владимир Зеленский также провел в этот день ряд кадровых назначений в Службе безопасности Украины.

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

В соответствии с текстами указов, Алексей Омельченко назначен начальником Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ. В то же время Александр Провоторов назначен начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.

Кроме того, президент уволил Павла Данюкова с должности начальника управления СБУ в Волынской области и назначил на эту должность Николая Лисененко. А Олег Салюк уволен с должности начальника управления СБУ в Сумской области, на эту должность назначен Руслан Григоренко.

В то же время президент подписал указ об увольнении Евгения Нетужилова с должности главы Главного управления СБУ в Автономной республике Крым. На должность главы ГУ СБУ в АРК назначен Олег Кулинич.

Павел Данюков возглавлял ГУ СБУ в АРК и Волынской области с ноября 2019 года. Олега Салюка Зеленский назначил начальником Сумского управления СБУ в марте 2020 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить генерального прокурора Ирину Венедиктову, назначенную на эту должность в марте 2020 года, если она до конца года не покажет результат по борьбе с коррупционерами.

Фото: hromadske.ua