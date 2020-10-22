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Жительница Екатеринбурга перевела "генералу США" более миллиона рублей

Жительница Екатеринбурга перевела "генералу США" более миллиона рублей

Екатеринбургская пенсионерка отдала фальшивому иностранному военному 1,1 млн рублей, поверив в то, что общается по сети с генералом. 64-летняя женщина обратилась в полицию только, когда переписка прекратилась.

В городском управлении МВД рассказали, что пенсионерка вступила в переписку с малознакомым мужчиной в августе 2019 года. По легенде он был зарубежным генералом, служащим в одной из горячих точек в составе миротворческого контингента.

В определенный момент лжегенерал заявил, что хочет личной встречи и попросил денег на взятку руководству, чтобы оно разрешило ему отпуск и выделило спецрейс в Россию. Женщина перевела ему свыше миллиона, поверив обещаниям о том, что он отдаст их, как только окажется в Екатеринбурге. После этого мошенник перестал выходить на связь.

"Управление МВД России по Екатеринбургу предупреждает граждан о том, что брачные аферисты на сайтах знакомств нередко представляются людьми военных специальностей... Лжевоенный может убедить вас в том, что встреча обязательно состоится. Но настанет день, когда избраннику нужно будет помочь финансово. Ни в коем случае не переводите деньги и не сообщайте свои контактные данные", – говорится в заявлении УМВД.

Как сообщал Ruposters, в июне аналогичный случай произошел в Москве. Жительница столицы поверила "подполковнику армии США Мартину Брюсу" и лишилась почти 1,5 млн рублей.

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По материалам: uposters.ru

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