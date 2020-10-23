10 счастливых примет, которые подтверждают: в жизни все будет хорошо

Вадим Карасев

Есть счастливые приметы, которые говорят о том, что жизнь в скором времени будет идти по позитивному пути. Старайтесь следить и помнить о таких приметах, чтобы пробуждать в себе уверенность и любовь к жизни.

Чтобы отпугнуть проблемы и привлечь счастье, пользуйтесь домашними приметами. Также всегда помните про счастливые знаки, о которых пойдет речь далее. Они подтвердят, что вы идете по верному пути.

1. За вами увязалась кошка или собака. Это очень хорошая примета, потому что животные просто так ни за кем не ходят. Они очень хорошо чувствуют позитивных людей, излучающих хорошую энергию. Животные ощущают это на совершенно ином и более тонком уровне, так что если какой-то котенок или собака идут с вами, словно к себе домой, смотрите на это как на символ удачи и не обижайте животное.

2. Разбитая посуда. Не спешите бить тарелки и чашки. Если вы абсолютно случайно уронили тарелку и разбили ее, то это говорит о том, что в жизни все будет хорошо. Если в этот момент есть какие-то тревожные мысли, лучше их отпустить.

3. Птичье гнездо на вашем доме или возле него. Издревле считалось, что если птицы свили гнездо на крыше или под козырьком вашего дома, это к большой удаче в жизни. Если вы живете в многоквартирном доме, то хорошей приметой будет наличие гнезда перед вашими окнами.

4. Приятная встреча. Бывает так, что на пути встречаются люди, которые светятся добром, заставляют нас улыбаться. В основном это касается случайных встречных. Например, очень добрый человек в очереди в супермаркете, в очереди к доктору, клиент на работе. Приятные встречи — это способ Вселенной сказать человеку, что всё в полном порядке, что не нужно грустить, не нужно думать, что всё плохо.

5. Одежда, надетая наизнанку. Эта примета говорит о том, что всё будет хорошо. Считаются только те случаи, когда человек надевает одежду наизнанку случайно и ходит в ней долгое время. Например, надел футболку наизнанку, но заметил лишь на работе.

6. Поездка в дождливую погоду. Если человеку или семье необходимо отправляться в дольнюю дорогу, но в этот момент начинает накрапывать дождик, это к большой удаче, к счастью и позитивным переменам.

7. Попасть под дождь, когда светит солнце. Такой дождь называют «грибным». Если светит яркое солнце, а вы идете куда-то без зонта, это хорошая примета. Она указывает на то, что вы идете по верному жизненному пути.

8. Утром в понедельник чешется левая рука. Это очень хорошая примета, которая говорит о том, что как минимум эта неделя будет удачной, светлой и позитивной.

9. Забыть что-то дома. Многие очень сильно расстраиваются, когда забывают дома телефон, деньги или что-то важное. На самом деле это позитивная примета, которая указывает на то, что ангел-хранитель всегда с вами, и вам не сулят никакие проблемы.

10. Увидеть белое перо, лежащее на дороге. Согласно приметам, это очень хороший знак, указывающий на то, что в вашей в жизни всё идет в правильном направлении.