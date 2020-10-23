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Adidas захотел избавиться от Reebok

Adidas захотел избавиться от Reebok
Германский производитель спортивных товаров и одежды Adidas захотел избавиться от компании Reebok, которой владеет с 2005 года. Компания изучает возможность продажи бренда, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, окончательное решение о том, продавать ли Reebok, Adidas примет в ближайшие месяцы. В настоящее время в компании проводится внутренняя проверка. Представитель немецкой компании заявил, что не комментирует различные рыночные слухи. Акции Adidas на торгах на Франкфуртской фондовой бирже выросли более чем на 3 процента.

Генеральный директор Adidas Каспер Рорстед с момента вступления в должность в 2016 году неоднократно опровергал слухи о намерении компании продать Reebok. За первые три года работы он закрыл малоэффективные магазины, сократил расходы бренда и вывел его в прибыль в 2019 году.

Рорстед выразил надежду, что теперь Reebok сможет увеличить продажи за счет новых моделей обуви, таких как CrossFit Nano и FloatRide Run. Ранее он рассказывал, что быть руководителем Adidas и Reebok — это как быть отцом двух разных детей, которых любишь одинаково.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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