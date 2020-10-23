Актриса Наталья Дрожжина обворовывала забытых актрис

Алексей Вольцев

После того, как в сети заговорили о наследстве Алексия Баталова, которое присвоили себе актриса Наталья Джрожжина и ее супруг Михаил Цивин, все вдруг начали вспоминать и о других историях, связанных с преступной деятельностью этой пары: оказалось, за последнее время супруги обманным путем завладели не одним десятком квартир.

По словам юристов, которых попросили прокомментировать аферы Дрожжиной и Цивина, зачастую в их действиях вообще не было ничего противозаконного: «преступники» получили многие квартиры по официальным договорам аренды.

Другой вопрос, каким образом паре удавалось заполучить заветные официальные бумажки: обычно они втирались в доверие к одиноким актерам и актрисам и заставляли их подписать необходимые бумаги путем психологического давления.

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Свидетели, подтверждающие случившееся, описали Дрожжину и Цивина, как людей, которые «ходят на похороны, как на работу»:

«Я их видела на всех похоронах известных людей. Наташа всегда плачет, она плакальщица… А Цивин ходит и раздает визитки»,

– рассказала в интервью певица Ирина Грибулина.

Чтобы рассказать о своем опыте общения с Дрожжиной и Цивиной в студии телеканала Россия 1 на передаче «Прямой эфир» появилась дочь и наследница имущества актрисы Светланы Харитоновой Ольга. Женщина призналась, что до сих пор боится встречаться с супружеской парой, которая чуть было не заставила ее оформить инвалидность и не переписала на себя ее имущество.

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