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Алесия Войс представила новый трек «Жажда»

Алесия Войс представила новый трек «Жажда»

Жажда! Что скрывается под этим словом? Это о любви, страсти, эмоциональном всплеске, который хотя бы раз испытывал каждый. Любое затишье может неожиданно превратиться в бурю эмоций, вызванных ураганом внутренних импульсов.  Жажда может быть разной, и её легко утолить, если отдаться власти чувств и эмоций.


Исполнительница Алесия Войс решила прожить все эти эмоции вместе со слушателями. Певица выпустила новый трек «Жажда». Осенний танцевальный трек с летним настроением позволит вспомнить о жарком времени года, а также поможет понять, какая именно жажда живет внутри каждого. Новой работой Алесия поделилась в Instagram.


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ЖАЖДА Что скрывается под этим словом? Любовь, страсть, эмоциональный всплеск, который хотя бы раз испытывал каждый. Любое затишье может неожиданно превратиться в бурю эмоций, вызванных ураганом внутренних импульсов. Жажда может быть разной, и её легко утолить, если отдаться власти чувств и эмоций. Жажда - состояние, которое человек испытывает, когда желает встретить любовь, скучает по любимому в разлуке или переживает после разрыва отношений. Жажда пробуждает дикое желание избавиться от пустоты внутри - и тогда женщина бросается в омут с головой, чтобы утолить свою жажду. И у каждого жажда своя. Трек доступен на всех цифровых площадках и ждёт отклика ваших жаждущих сердец. Искренне хочу поблагодарить всех моих дорогих людей, благодаря которым «ЖАЖДА» появилась на свет🙏 Автор текста и музыки - @garri_official и @kostya_garbuzyuk Сведение - @sergkuptsov Запись вокала - @toporikov Мой наставник - @lianamaister Моя опора и поддержка @olgademini Обложка и промо-ролик @naupro Pr команда @malkerova и @incb Это очень особенный день в моей жизни. Я буду благодарна вам, мои жаждущие, за ваши сердечки, скачивания и репосты. Давайте сделаем так, чтобы ЖАЖДУ услышала вся страна! ❤️

A post shared by ⭐️Алесия Войс⭐️ (@alessia_voice) on

«Жажда — состояние, которое человек испытывает, когда желает встретить любовь. Когда скучает по любимому в разлуке или переживает после разрыва отношений. Жажда пробуждает дикое желание избавиться от пустоты внутри — и тогда женщина бросается в омут с головой, чтобы утолить свою жажду. И ведь у каждой своя жажда»,

— говорится в описании трека.

Новая композиция доступна на всех цифровых площадках. Пиши в комментариях, а какая жажда у тебя?

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По материалам: popcake.tv

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