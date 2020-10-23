Алесия Войс представила новый трек «Жажда»

Влада Некрасова

Жажда! Что скрывается под этим словом? Это о любви, страсти, эмоциональном всплеске, который хотя бы раз испытывал каждый. Любое затишье может неожиданно превратиться в бурю эмоций, вызванных ураганом внутренних импульсов. Жажда может быть разной, и её легко утолить, если отдаться власти чувств и эмоций.

Исполнительница Алесия Войс решила прожить все эти эмоции вместе со слушателями. Певица выпустила новый трек «Жажда». Осенний танцевальный трек с летним настроением позволит вспомнить о жарком времени года, а также поможет понять, какая именно жажда живет внутри каждого. Новой работой Алесия поделилась в Instagram.

«Жажда — состояние, которое человек испытывает, когда желает встретить любовь. Когда скучает по любимому в разлуке или переживает после разрыва отношений. Жажда пробуждает дикое желание избавиться от пустоты внутри — и тогда женщина бросается в омут с головой, чтобы утолить свою жажду. И ведь у каждой своя жажда»,

— говорится в описании трека.

Новая композиция доступна на всех цифровых площадках. Пиши в комментариях, а какая жажда у тебя?

Подпишись на нас в Яндекс Новости