Алесия Войс представила новый трек «Жажда»

View this post on Instagram

ЖАЖДА Что скрывается под этим словом? Любовь, страсть, эмоциональный всплеск, который хотя бы раз испытывал каждый. Любое затишье может неожиданно превратиться в бурю эмоций, вызванных ураганом внутренних импульсов. Жажда может быть разной, и её легко утолить, если отдаться власти чувств и эмоций. Жажда - состояние, которое человек испытывает, когда желает встретить любовь, скучает по любимому в разлуке или переживает после разрыва отношений. Жажда пробуждает дикое желание избавиться от пустоты внутри - и тогда женщина бросается в омут с головой, чтобы утолить свою жажду. И у каждого жажда своя. Трек доступен на всех цифровых площадках и ждёт отклика ваших жаждущих сердец. Искренне хочу поблагодарить всех моих дорогих людей, благодаря которым «ЖАЖДА» появилась на свет🙏 Автор текста и музыки - @garri_official и @kostya_garbuzyuk Сведение - @sergkuptsov Запись вокала - @toporikov Мой наставник - @lianamaister Моя опора и поддержка @olgademini Обложка и промо-ролик @naupro Pr команда @malkerova и @incb Это очень особенный день в моей жизни. Я буду благодарна вам, мои жаждущие, за ваши сердечки, скачивания и репосты. Давайте сделаем так, чтобы ЖАЖДУ услышала вся страна! ❤️