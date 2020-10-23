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Амбициозная цель: Зеленский заявил о намерении провести в Украине Олимпиаду

Амбициозная цель: Зеленский заявил о намерении провести в Украине Олимпиаду

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Допускающий введение в Украине локдауна президент Владимир Зеленский уверен, что для нашей страны амбициозной спортивной целью является проведение Олимпийских игр.


Такое мнение он высказал во время торжественной церемонии открытия Ледового дворца в Мариуполе, говорится в сообщении на сайте Офиса главы государства.

В качестве одного из вариантов, глава государства предложил провести совместные Игры с соседней страной.

«Надо понять, какие для этого шаги нужно делать — и делать очень быстро. Если это много стоит — можно говорить об объединении и проводить Олимпийские игры с другой страной», — цитирует президента его пресс-служба.

Президент считает, что проведение Олимпиады будет иметь символическое значение и привлечет в страну иностранных туристов.

«Нам нужен спортивный» Оскар «, нам нужна цель», — отметил президент.

Также Зеленский добавил, что власти развивает инфраструктуру, в частности восстанавливает дороги, для развития туризма в Украине.

Напомним, что 16 июля президент Зеленский на встрече с министром спорта и главой НОК поручил разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр в Украине.

Через две недели, 30 июля, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на совещании сообщил, что по поручению президента Зеленского Офис главы государства совместно с НОК прорабатывает вопрос приезда в Украину главы Международного олимпийского комитета. Он отметил, что это было бы хорошей возможностью показать подготовку страны к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведение Олимпийских игр.

В то же время министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт 14 сентября рассказал, что Зеленский поставил ему задачу привезти Олимпийские игры в Украину.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что следующие Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся в 2021 году в Токио, и жители этой страны вовсю заняты подготовкой к знаменательному событию.

Фото: president.gov.ua

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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