Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Американский журнал отказал российским ученым в публикации из-за санкций

Американский журнал отказал российским ученым в публикации из-за санкций

Американский геофизический союз (American Geophysical Union, AGU) отказался принимать к рассмотрению для публикации статью российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН). Причиной отказа обозначено нахождение РФ под международными санкциями.

"Американский геофизический союз отказался принять к рассмотрению статью "Новая связь между Эль-Ниньо - Южным Колебанием и атмосферным электричеством", подготовленную к публикации в журнале Geophysical Research Letters. Свой отказ AGU мотивировал невозможностью рассмотрения научных работ, финансируемых правительством РФ и Минобразования как части правительства РФ", - отмечено в письме ИПФ РАН.

Институт прикладной физики РАН сообщил о данном факте президенту российской академии наук Александру Сергееву. В РАН пообещали обратиться в Национальную академию наук США и разобраться в случившемся.

Напомним, под эгидой AGU издаются научный журнал Geophysical Research Letters и серия журналов Journal of Geophysical Research, являющиеся основными высокорейтинговыми изданиями в области геофизики.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Московский банк из третьей сотни лишился лицензии по решению Центробанка
Московский банк из третьей сотни лишился лицензии по решению
Американский журнал отказал российским ученым в публикации из-за санкций
Американский журнал отказал российским ученым в публикации из-за
Астронавт НАСА Рубинс проголосовала на выборах президента США с борта МКС
Астронавт НАСА Рубинс проголосовала на выборах президента США с борта
Ви подарил огромного плюшевого мишку своему «сыну» Ли Даму
Ви подарил огромного плюшевого мишку своему «сыну» Ли Даму
10 счастливых примет, которые подтверждают: в жизни все будет хорошо
10 счастливых примет, которые подтверждают: в жизни все будет хорошо
Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на премию "Оскар"
Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на премию "Оскар"
В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена
В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена
Учащиеся всех южносахалинских школ с 26 октября выйдут на очное обучение
Учащиеся всех южносахалинских школ с 26 октября выйдут на очное
Школьное сочинение – от первого лица?
Школьное сочинение – от первого лица?
Якутия в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» получит из федерального бюджета более 6 млрд рублей
Якутия в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» получит из
Почти полмиллиона новых случаев коронавируса выявили в мире за сутки
Почти полмиллиона новых случаев коронавируса выявили в мире за сутки
Майданы прошлись по экономике Украины, как несколько пандемий — Путин
Майданы прошлись по экономике Украины, как несколько пандемий — Путин

Топ на сегодня

Сертификация продукции предназначенной для детей и подростков
Сертификация продукции предназначенной для детей и подростков
Путин: Формат «ШОС+» востребован и перспективен для межпартийного диалога
Путин: Формат «ШОС+» востребован и перспективен для межпартийного
Захваченные пиратами в мае в Африке моряки вернулись в Россию
Захваченные пиратами в мае в Африке моряки вернулись в Россию
Иран: Россия — один из наших основных партнёров в военной сфере
Иран: Россия — один из наших основных партнёров в военной сфере
Тэхён и Чонгук проигнорировали день рождения Чимина
Тэхён и Чонгук проигнорировали день рождения Чимина

Еще по теме

Академик Александр Сергеев стал президентом РАН
Новым главой РАН избран Александр Сергеев
СМИ: Сергеев побеждает на выборах президента РАН
В Высшей школе экономики начнут готовить физиков