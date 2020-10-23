Американский журнал отказал российским ученым в публикации из-за санкций

Вадим Карасев

Американский геофизический союз (American Geophysical Union, AGU) отказался принимать к рассмотрению для публикации статью российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН). Причиной отказа обозначено нахождение РФ под международными санкциями.

"Американский геофизический союз отказался принять к рассмотрению статью "Новая связь между Эль-Ниньо - Южным Колебанием и атмосферным электричеством", подготовленную к публикации в журнале Geophysical Research Letters. Свой отказ AGU мотивировал невозможностью рассмотрения научных работ, финансируемых правительством РФ и Минобразования как части правительства РФ", - отмечено в письме ИПФ РАН.

Институт прикладной физики РАН сообщил о данном факте президенту российской академии наук Александру Сергееву. В РАН пообещали обратиться в Национальную академию наук США и разобраться в случившемся.

Напомним, под эгидой AGU издаются научный журнал Geophysical Research Letters и серия журналов Journal of Geophysical Research, являющиеся основными высокорейтинговыми изданиями в области геофизики.