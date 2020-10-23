ANEX Tour с декабря запустит свои чартеры на курорт Шерегеш

Влада Некрасова

В зимнем сезоне 2020/2021 туроператор ANEX Tour анонсировал чартерные рейсы из Москвы на горнолыжный курорт Шерегеш. Это уже второй крупный федеральный игрок с чартерами на направлении этой зимой. Хватит ли всем места на Шерегеше?

Как сообщили «Вестнику АТОР» в ANEX Tour, чартерная программа туроператора на курорт Шерегеш стартует с 06.12.2020 и продлится по 11.04.2021 г. Полетная программа будет строиться на рейсах AZUR air по маршруту Москва – Новокузнецк – Москва с частотой 1 раз в неделю.

На рейсах AZUR air на каждого туриста предусмотрена норма бесплатного провоза 5 кг ручной клади, 10 кг бесплатного багажа, а также одного комплекта горнолыжного оборудования.

Помимо пакетных туров на Шерегеш на чартерах из Москвы в системе ANEX Tour можно забронировать и отдельно проживание в гостиницах курорта (турист при этом покупает билеты сам).

Также туроператор предлагает пакеты в Шерегеш на регулярных рейсах – из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Омска:

Москва – прямой перелет а/к «Аэрофлот», S7 c 06.12.2020 по 28.04.2021 ежедневно.Санкт-Петербург, Казань – перелет с пересадкой с 06.12.2020 по 28.04.2021 ежедневно.Омск – прямой перелет а/к Utair два раза в неделю.ЧТО ВХОДИТ В ТУРПАКЕТЫ ANEX TOUR НА ШЕРЕГЕШ

В турпакет ANEX Tour на Шерегеш входит перелет до Новокузнецка, проживание, трансфер и страховой полис компании ERV, при этом турист получает не обычную, а специальную медицинскую страховку, покрывающую спортивные риски. Сервисный центр ERV работает с больницей в Шерегеше и с медицинскими учреждениями расположенного рядом г. Таштагол.

Трансфер для туристов ANEX Tour будет осуществляться от аэропорта в Новокузнецке до станции «Белка». Это нижняя станция подъемника, откуда можно дойти до выбранного отеля пешком или воспользоваться услугами местного такси.

Примерная продолжительность трансфера на автобусе от аэропорта – 3-3,5 часа. При необходимости туристы также могут забронировать у ANEX Tour и индивидуальный трансфер от аэропорта и до отеля (за дополнительную плату).

ЕСТЬ ОТЕЛИ НА ГАРАНТИИ

Как пояснили «Вестнику АТОР» в ANEX Tour, сейчас у туроператора в ассортименте есть около 30 отелей курорта.

Туроператор обзавелся здесь отелями с гарантированными номерами. В их число входят, в частности, «Три Совы» 4*, «Губернская» 4*, «Снежный» 4*, «Аквилон» 3*, SKY Way 3*, «Снежинка», «Шориленд» и другие.

«Контрактинг продолжается и отели будут добавляться», – сообщили в ANEX Tour.

СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ НА ЧАРТЕРАХ ANEX TOUR В ШЕРЕГЕШ

Сейчас в системе бронирования ANEX Tour минимальная цена за тур на Шерегеш в декабре из Москвы на первом чартерном рейсе на 7 ночей составляет от 44 252 руб. на двоих (отель «Шориленд», с завтраками). Аналогичный тур в отель 4* («Губернская», завтраки) обойдется на двоих в 71 492 р.

Новогодний тур ANEX Tour в Шерегеш на рейсе 27.12.2020 в гостевой дом «Снежинка» с завтраками на 7 ночей будет стоить 79 046 руб. на двоих, а такой же тур в отель «Три совы» 4* – от 112 769 руб. на двоих

Цены на посленовогодние заезды пока выше новогодних – тур в «Снежинку» на завтраках с заездом 03.01.2021 стоит сейчас 99 300 руб. на двоих, аналогичный тур, но в «Три совы» 4* – 128 386 руб. на двоих

ХВАТИТ ЛИ ВСЕМ МЕСТА В ШЕРЕГЕШЕ?

Напомним, что туры на чартерах в Шерегеш на крыльях «Уральских авиалиний» с 26 декабря по 27 марта 2021 года с частотой один раз в неделю выставил и туроператор TUI Россия. TUI намерен привезти на курорт на чартерах за время полетной программы чуть более 3 тыс. туристов. Вероятно, похожие цифры планирует и ANEXTour(исходя из той же частоты рейсов).

Появление второго крупного туроператора на направлении уже вызвало в профессиональных группах дискуссии о том, что Шерегеш из-за небольшой емкости номерного фонда может «не выдержать» чартерного потока от туроператоров.

Эксперты, с которыми поговорил «Вестник АТОР», не склонны разделять эти опасения. Так, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что текущие параметры полетных программ двух туроператоров позволяют им при полной загрузке занять четверть номерного фонда курорта (по его подсчетам, это приблизительно 500 номеров из порядка 2000 имеющихся в Шерегеше).

Другие эксперты подтверждают: несмотря на то, что в прошлые годы загрузка Шерегеша всегда целиком зависела от местных туристов и туристов из соседних регионов, этой зимой ситуация может измениться.

В условиях перегруженности горнолыжных курортов Сочи туры на Шерегеш, вероятно, будут неплохо продаваться и в Москве (особенно молодежным компаниям). А для местных отелей контракты с федеральными туроператорами на весь сезон – хорошая возможность гарантировать загрузку и поддержать финансовую стабильность.

Шерегеш – крупный горнолыжный курорт Сибири, который славится большим количеством снега и красивыми пейзажами. Здесь 15 трасс катания с перепадом высот от 120 до 800 метров, работает 18 горнолыжных подъемников – бугельные, кресельные и гондольные. На курорт есть хорошая развлекательная инфраструктура – каток, кафе и бары, а также торговые центры и магазины.

Эксперты обращают внимание на то, что на отдых на склонах Шерегеша в Москве стоит ориентировать преимущественно молодежную аудиторию и новичков. Профессиональным же горнолыжникам его трассы, скорее, будут малоинтересны.

Наблюдатели также обращают внимание на то, что ANEX Tour наверняка сможет добиться неплохих объемов продаж туров на Шерегеш в Омске или Казани, где у туроператора есть развитая сеть дистрибуции. Тем более, что для жителей этих регионов Шерегеш - это близкий и понятный зимний отдых