АРМИ называла Джина лжецом. Он ответил!
Участники южнокорейской к-поп группы BTS часто сидят в социальных сетях и общаются со своими поклонниками. Айдолы выкладывают фотографии, видео и даже пишут АРМИ личные сообщения.
На днях одна из поклонниц обвинила Джина (Jin) на Weverse в обмане. Она называла его лжецом из-за того, что его «голое лицо» очень красивое.
«Ты лжец-Джин! Как можно быть таким красивым без макияжа?»— написала она.
Джин из BTS остроумно отреагировал на то, что АРМИ назвала его лжецом. Айдол дал забавный ответ, написав, что его лицо не голое.
«Скорее всего, я был накрашен… А макияж назывался «красивый»!»— отметил музыкант.
Как мы видим, у айдола прекрасное чувство юмора!
Отметим, что Джин из BTS много раз получил титул «Самого красивого мужчины в мире», доказав всем свою неоспоримую красоту. Его внешность часто привлекает много внимания. У парня даже есть прозвище: «Красивый во всем мире», а множество трофеев еще раз доказывают, что Джин официально стал мировым красавчиком.
А кого из айдолов считаешь ты самым красивым?Подпишись на нас в Яндекс Новости