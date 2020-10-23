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АРМИ называла Джина лжецом. Он ответил!

АРМИ называла Джина лжецом. Он ответил!

Участники южнокорейской к-поп группы BTS часто сидят в социальных сетях и общаются со своими поклонниками. Айдолы выкладывают фотографии, видео и даже пишут АРМИ личные сообщения.


На днях одна из поклонниц обвинила Джина (Jin) на Weverse в обмане. Она называла его лжецом из-за того, что его «голое лицо» очень красивое.


«Ты лжец-Джин! Как можно быть таким красивым без макияжа?»

— написала она.

Джин из BTS остроумно отреагировал на то, что АРМИ назвала его лжецом. Айдол дал забавный ответ, написав, что его лицо не голое.

«Скорее всего, я был накрашен… А макияж назывался «красивый»!»

— отметил музыкант.

Как мы видим, у айдола прекрасное чувство юмора!

Отметим, что Джин из BTS много раз получил титул «Самого красивого мужчины в мире», доказав всем свою неоспоримую красоту. Его внешность часто привлекает много внимания. У парня даже есть прозвище: «Красивый во всем мире», а множество трофеев еще раз доказывают, что Джин официально стал мировым красавчиком.

А кого из айдолов считаешь ты самым красивым?

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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