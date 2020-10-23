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Астронавт НАСА Рубинс проголосовала на выборах президента США с борта МКС

Астронавт НАСА Рубинс проголосовала на выборах президента США с борта МКС
Американский астронавт Кэтлин Рубинс, летающая на Международной космической станции, проголосовала из космоса на выборах президента США, сообщила она в Twitter.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

# В мире
По материалам: ria.ru

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