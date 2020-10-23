Байден обвинил Трампа в легитимации КНДР и "бандита" Ким Чен Ына

Влада Некрасова

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден обвинил своего оппонента Дональда Трампа в том, что он легитимизировал лидера КНДР Ким Чен Ына, который является "бандитом".

"Он легитимизировал КНДР, он говорил о своем хорошем друге, который является бандитом, и он говорит о том, как мы находимся в лучшем положении. И у них намного больше ракет, которые могу достичь территории США намного легче, чем когда-либо", - заявил Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле.

В свою очередь Трамп заявил, что у них нет войны с КНДР, они в хороших отношениях.

Адольфом Гитлером перед тем, как тот начал Вторую мировую войну.