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Байден обвинил Трампа в легитимации КНДР и "бандита" Ким Чен Ына

Байден обвинил Трампа в легитимации КНДР и "бандита" Ким Чен Ына
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден обвинил своего оппонента Дональда Трампа в том, что он легитимизировал лидера КНДР Ким Чен Ына, который является "бандитом".

"Он легитимизировал КНДР, он говорил о своем хорошем друге, который является бандитом, и он говорит о том, как мы находимся в лучшем положении. И у них намного больше ракет, которые могу достичь территории США намного легче, чем когда-либо", - заявил Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле.

В свою очередь Трамп заявил, что у них нет войны с КНДР, они в хороших отношениях.


Адольфом Гитлером перед тем, как тот начал Вторую мировую войну.
# В мире
По материалам: ria.ru

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