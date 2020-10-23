Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Белорусские правозащитники приняли заявление о поправках в конституцию

Белорусские правозащитники приняли заявление о поправках в конституцию

Белорусские правозащитники приняли заявление о поправках в конституцию
Правозащитные организации Белоруссии приняли заявление, в котором выразили сомнение в возможности организации эффективного обсуждения в настоящее время поправок в конституцию страны.

"В условиях катастрофического положения с правами человека,... полной девальвации принципа верховенства права, в атмосфере страха и запугивания, а также учитывая то, что ряд участников потенциального процесса диалога, пользующихся поддержкой значительной части белорусского общества, находятся в заключении, некоторые – де-факто в изгнании из страны, невозможно проводить действительно инклюзивный и эффективный процесс обсуждения изменений в конституцию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте незарегистрированного правозащитного центра "Весна". Под ним подписались 11 правозащитных центров и общественных объединений.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года
Как работает экспресс-доставка
Как работает экспресс-доставка
Белорусские правозащитники приняли заявление о поправках в конституцию
Белорусские правозащитники приняли заявление о поправках в конституцию
Полный финиш политической эпохи кота Леопольда
Полный финиш политической эпохи кота Леопольда
В рамках нацпроекта «Образование» в этом году открывается более 770 мастерских – Дмитрий Глушко
В рамках нацпроекта «Образование» в этом году открывается более 770
В Московской области проходит совещание, посвящённое достижениям и перспективам всероссийской олимпиады школьников
В Московской области проходит совещание, посвящённое достижениям и
Школьники приглашаются к участию в международном музыкальном конкурсе Гран-при «Золотые таланты»
Школьники приглашаются к участию в международном музыкальном конкурсе
Роботы помогли в 4 раза ускорить подготовку стволовых клеток, чтобы вырастить сетчатку в пробирке
Роботы помогли в 4 раза ускорить подготовку стволовых клеток, чтобы
В Кремле ответили на сообщения об отставке первого замдиректора ФСБ
В Кремле ответили на сообщения об отставке первого замдиректора ФСБ
Путин заявил о восстановлении потребительского спроса
Путин заявил о восстановлении потребительского спроса
Детский театральный фестиваль "Маршак" впервые проходит онлайн
Детский театральный фестиваль "Маршак" впервые проходит онлайн
Косачев назвал проблему отношений России и Евросоюза рукотворной
Косачев назвал проблему отношений России и Евросоюза рукотворной

Топ на сегодня

Майли Сайрус рассказала о встрече с НЛО
Майли Сайрус рассказала о встрече с НЛО
Виртуальная реальность станет одним из аспектов обучения в школе
Виртуальная реальность станет одним из аспектов обучения в школе
По приказу Rand: В Киеве белорусов травят за пикет у посольства США
По приказу Rand: В Киеве белорусов травят за пикет у посольства США
Наталья Подольская и Владимир Пресняков во второй раз стали родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков во второй раз стали родителями
В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии
В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии

Еще по теме

Лукашенко поздравил главу Азербайджана с итогами референдума по конституции
За поправки в Конституцию России проголосовали 92% жителей Абхазии
Комиссия парламента Турции одобрила «президентские» поправки в конституцию
Жители Азербайджана наделили президента страны правом распускать парламент