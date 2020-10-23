Белорусские правозащитники приняли заявление о поправках в конституцию

Анастасия Иванова

Правозащитные организации Белоруссии приняли заявление, в котором выразили сомнение в возможности организации эффективного обсуждения в настоящее время поправок в конституцию страны.

"В условиях катастрофического положения с правами человека,... полной девальвации принципа верховенства права, в атмосфере страха и запугивания, а также учитывая то, что ряд участников потенциального процесса диалога, пользующихся поддержкой значительной части белорусского общества, находятся в заключении, некоторые – де-факто в изгнании из страны, невозможно проводить действительно инклюзивный и эффективный процесс обсуждения изменений в конституцию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте незарегистрированного правозащитного центра "Весна". Под ним подписались 11 правозащитных центров и общественных объединений.