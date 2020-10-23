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Бета Call of Duty: Black Ops Cold War стала самой загружаемой в истории серии

Бета Call of Duty: Black Ops Cold War стала самой загружаемой в истории серии
Издательство Activision и разработчики из студии Treyarch сообщили, что бета Call of Duty: Black Ops Cold War стала самой загружаемой в истории серии.

Ранее новая часть побила этот рекорд во время альфа-тестирования. Альфа шутера стала самой загружаемой альфой для PlayStation 4 или бетой в истории серии.
Однако праздник омрачили читеры, которые заполонили бету Call of Duty: Black Ops Cold War на PC.

Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет 13 ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и РС.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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