Бета Call of Duty: Black Ops Cold War стала самой загружаемой в истории серии

Алексей Вольцев

Издательство Activision и разработчики из студии Treyarch сообщили, что бета Call of Duty: Black Ops Cold War стала самой загружаемой в истории серии.Ранее новая часть побила этот рекорд во время альфа-тестирования. Альфа шутера стала самой загружаемой альфой для PlayStation 4 или бетой в истории серии.Однако праздник омрачили читеры, которые заполонили бету Call of Duty: Black Ops Cold War на PC.Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет 13 ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и РС.