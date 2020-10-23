Бета Call of Duty: Black Ops Cold War стала самой загружаемой в истории серии
Сегодня, 18:10 Алексей Вольцев
Издательство Activision и разработчики из студии Treyarch сообщили, что бета Call of Duty: Black Ops Cold War стала самой загружаемой в истории серии.
Ранее новая часть побила этот рекорд во время альфа-тестирования. Альфа шутера стала самой загружаемой альфой для PlayStation 4 или бетой в истории серии.
Однако праздник омрачили читеры, которые заполонили бету Call of Duty: Black Ops Cold War на PC.
Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет 13 ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и РС.
По материалам: gogetnews.info