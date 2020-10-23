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ЦБ раскрыл объем кредитов россиян

ЦБ раскрыл объем кредитов россиян

Объем кредитов россиян по состоянию на 1 сентября достиг 19,06 трлн рублей, что на 2,2 трлн рублей больше прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Банка России, сообщает газета "Известия".

В настоящее время на одного клиента кредитных учреждений приходится 1,55 долга против прошлогодних - 1,5. В общей сложности за год россияне заключили 80,1 млн контрактов с банками и микрофинансовыми организациями, что на 3,8 млн больше в сравнении с 2019-м.

Рост объема кредитов физических лиц фиксируется с июля, каждый месяц показатель увеличивается более чем на 300 млрд рублей. Эксперты назвали ипотеку ключевым драйвером роста розничного портфеля кредитных организаций.

Ранее экономист Константин Юрченко предупредил россиян, взявших жилье в ипотеку, о перспективе лишиться его в связи с пандемией коронавируса.

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По материалам: uposters.ru

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