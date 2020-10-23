Часы ангела на ноябрь 2020 года

Вадим Карасев

Искренние молитвы помогают меняться в лучшую сторону, ощущать поддержку высших сил и без труда справляться с трудностями. В ноябре 2020 года молитвы, обращенные к ангелу в определенные часы, помогут обрести покой и уверенность в завтрашнем дне.

Так называемые часы ангела — это время, когда молитвы и просьбы о помощи будут услышаны личным хранителем и поддержка придет незамедлительно. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют ежедневно общаться со своими ангелами-хранителями, чтобы чувствовать защиту и уверенность, обходить стороной неприятности и привлекать в жизнь позитивные события.

1 ноября: в первый день ноября у ангела с 07:22 до 08:15 просят помощи в начинаниях и защиты от врагов.

2 ноября: в понедельник хранителю молятся с 07:12 до 07:55, чтобы удачно начать неделю и избежать неприятностей в деловой среде.

3 ноября: во вторник ангела просят защитить имущество от кражи и молятся ему с 09:10 до 09:50.

4 ноября: исполнить заветное желание получится, если искренне попросить у ангела о помощи с 15:15 до 16:16.

5 ноября: в этот день у ангела с 08:15 до 09:00 просят послать знак, чтобы не свернуть в тупик и не упустить перспективные возможности.

6 ноября: у ангела с 08:25 до 09:15 просят уберечь близких от невзгод и болезней.

7 ноября: в этот день с 10:05 до 10:54 ангелу молятся, чтобы справиться с трудностями дня и не стать заложниками манипуляторов.

8 ноября: молитва, обращенная к хранителю с 10:12 до 10:56, убережет от потерь и поможет сохранить удачу на весь день.

9 ноября: с 10:55 до 11:42 у ангела просят помощи в дальней дороге, чтобы никакие неприятности не омрачили дорогу и путь домой был удачным.

10 ноября: в этот день покровительства у ангела-хранителя с 08:55 до 09:42 просят беременные женщины.

11 ноября: привлечь в жизнь деньги и не суметь приумножить накопления поможет поддержка покровителя. К нему обращаются за помощью с 08:22 до 09:12.

12 ноября: справиться с дурным настроением и не провоцировать конфликты получится, если попросить у ангела помощи с 10:10 до 11:05.

13 ноября: уберечься от дурного влияния извне удастся, если попросить у своего покровителя с 15:16 до 16:15 помощи и защиты.

14 ноября: в субботний день к ангелу обращаются с 08:45 до 09:32, чтобы он поддержал в любых начинаниях и не оставил в трудную минуту.

15 ноября: найти решение сложного вопроса и не остаться в безвыходной ситуации поможет искренняя молитва, обращенная к ангелу с 07:11 до 07:53.

16 ноября: принять верное решение и не зайти в тупик из-за поспешности поможет поддержка ангела-хранителя. К нему обращаются за помощью с 10:16 до 10:53.

17 ноября: сохранить гармонию в семье и уберечься от конфликтов поможет ангел, если попросить у него помощи с 08:45 до 09:36.

18 ноября: справиться с обучением и быстро усвоить материал получится, если обратиться за поддержкой к ангелу с 07:15 до 08:13.

19 ноября: найти потерянную вещь поможет ангел, если обратиться к нему за помощью. Молитву возносят с 11:12 до 11:55.

20 ноября: в этот день ангела благодарят за поддержку и рассказывают о своих успехах с 20:11 до 21:05.

21 ноября: с 08:33 до 09:32 у ангела просят помощи в исцелении недугов.

22 ноября: молитву хранителю возносят с 10:16 до 11:10, чтобы он помог справиться с вредными привычками.

23 ноября: в понедельник ангела с 06:45 до 07:32 просят помощи в решении насущных вопросов и защиты от врагов.

24 ноября: защитить себя, свою семью и жилище от любого зла поможет искреннее обращение к ангелу-хранителю с 08:22 до 09:20.

25 ноября: поиск хорошей должности завершится успехом, если обратиться с молитвой о поддержке к ангелу с 10:11 до 10:55.

26 ноября: в четверг у ангела просят защиты от нападок со стороны недоброжелателей. Молитву возносят с 06:30 до 07:30.

27 ноября: с 07:55 до 08:45 ангела просят о помощи в завершении важных дел.

28 ноября: с 16:30 до 17:22 к ангелу обращаются, чтобы обрести душевное равновесие, избавиться от дурных мыслей, тоски и грусти.

29 ноября: не потратить деньги зря и совершить сделку удачно поможет помощь покровителя. К нему обращаются за поддержкой с 10:44 до 11:33.

30 ноября: в последний день месяца ангела благодарят за оказанную помощь с 10 :10 до 10:54.