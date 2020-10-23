Что делать с опавшими яблоками?

Влада Некрасова

Хорошо, когда яблок родится много. Хороший урожай — заслуга хозяина. Но вот когда варенья компоты наварен, на хранение яблоки отправлены, а под деревьями лежит настоящий ковер из опавших яблок, предстоит большая работа. Нужно их все собрать, да с огорода вывезти, ведь гнить начнут — хорошего мало.

Конечно, яблоки можно засыпать в компостную яму. Они прекрасно дополнят компост. Но, во-первых, они его значительно закислят, а во-вторых, не у всех настолько большие компостные ямы. Если сад состоит не из 3-х деревьев, то и опавших яблок получится не одна тачка.

Намного легче тем, у кого на участке есть гортензии. Эти растения с благодарностью примут удобрение из яблок, которые так жалко выбрасывать. Яблоки при разложении дадут гортензиям множество нужных микроэлементов. И даже то, что они подкислят почву, не имеет особого значения. Гортензии любят кислые почвы, к тому же, они даже могут поменять цвет, то есть просто так, без посадки новых — все изменить и обновить вид.





Итак, я делаю все просто. По периметру гортензии, не близко, на расстоянии примерно полуметра, а то и больше от куста, копаю ров. Ну, ров — это громко сказано. Канавку, примерно сантиметров 10 глубиной. Если куст большой, то и отступать от него нужно больше.

Как вы понимаете, в эту канавку мы будем заполнять яблоками. Они должны успеть перегнить за осень-зиму, но, чтобы все было хорошо, лучше их порезать на четвертинки. У меня гортензий много, резать бы пришлось долго, поэтому я насыпаю их в старую ванну, и просто рублю.

Накладываем в канавку яблоки и присыпаем землей. Весной гортензии получат все нужные удобрения, будут благодарны и порадуют вас пышным цветением. Что еще нужно? И яблоки выбрасывать не пришлось, и удобрения для кустарников закупать тоже не нужно.

Если вы сомневаетесь, что яблоки успеют перепреть, то для уверенности можно после того, как их наложили, полить препаратом Байкал. Он добавит тех микроорганизмов, которые отвечают за разложение. Но у меня и так все разлагалось, так что я им не пользовалась, ну, по крайней мере, именно для этой цели.

В принципе, свежими яблоками можно удобрять почву под всеми растениями, которые любят кислые почвы. Так что ничего выбрасывать не стоит, все в хозяйстве пригодится.