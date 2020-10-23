Coral Travel полетит на Занзибар сразу из 7 городов России

Лидия Мартынова

Coral Travel расширяет географию городов вылета на остров Занзибар в Танзании. С ноября улететь туда чартерными рейсами смогут жители еще шести городов, помимо Москвы. Свое решение в компании объяснили хорошей динамикой продаж туров по направлению.

Туроператоры продолжают расширять сеть городов вылета на танзанийский остров Занзибар на предстоящий зимний сезон. Вслед за ANEX Tour, «Интурист» и PEGAS Touristik, увеличение географии городов вылета анонсировал туроператор Coral Travel, причем оно на фоне конкурентов еще и самое масштабное.

Coral Travel увеличивает количество городов вылета в Танзанию до 7 – к Москве добавятся Ростов-на-Дону, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, Самара, Красноярск.

Первые рейсы на Занзибар полетят в ноябре: 9 ноября, 14 ноября, 11 ноября, 7 ноября, 17 ноября, 16 ноября соответственно приведенному списку городов.

Периодичность всех программ – 1 раз в 10 дней. На маршрутах будет работать авиакомпания Royal Flight, борта Boeing 767-300.

Из Москвы старт чартерной программы Coral Travel на Занзибар намечен на 29 октября, частота – 1 раз в 10 дней. На маршруте стоит борт Royal Flight Boeing 777 с бизнес классом. На 31 октября поставлены дополнительные рейсы, уточнили в компании.

CORAL TRAVEL ОБЪЯСНИЛ РЕШЕНИЕ РАСШИРИТЬ ГЕОГРАФИЮ ВЫЛЕТОВ НА ЗАНЗИБАР

Руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова в беседе с корреспондентом Вестника АТОР пояснила, что решение увеличить полетную программу в компании обосновывают устойчивым спросом.

«Мы начали предлагать Танзанию из Москвы почти месяц назад. Этого времени было более, чем достаточно, чтобы понять, что интерес к направлению есть – тем болеее, мы накопили статистику запросов на такой перелет со стороны региональных туристов. Поэтому мы решили поставить полетные программы на Занзибар и из регионов», – рассказала Марина Макаркова.

Возможность забронировать Занзибар с прямым вылетом из регионов России уже есть, туры просчитаны и выставлены в системе бронирования Coral Travel.

СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ CORAL TRAVEL НА ЗАНЗИБАР ИЗ МОСКВЫ И РЕГИОНОВ

Туры из всех городов вылета формируются, исходя из частоты чартерных рейсов – 1 раз в 10 дней, соответственно этому у них одинаковая продолжительность.

Тур на Занзибар с вылетом из Москвы у Coral Travel можно купить от 63 220 руб. на человека при двухместном размещении (размещение в отеле Kibanda Lodge Nungwi 3* на базе завтраков).

Из Ростова на Дону: от 61 500 руб. на человека при двухместном размещении (отель Coral Reef 3*, на базе завтраков).

Из Новосибирска: от 68 000 руб. на человека при двухместном размещении (отель Coral Reef 3*, на базе завтраков).

Из Казани: от 58 835 руб. на человека при двухместном размещении (отель Coral Reef 3*, на базе завтраков).

Из Санкт-Петербурга: от 60 590 руб. на человека при двухместном размещении (отель Coral Reef 3*, на базе завтраков).

Из Самары: от 61 293 руб. на человека при двухместном размещении (отель Coral Reef 3*, на базе завтраков).

Из Красноярска: от 71 950 руб. на человека при двухместном размещении (отель Coral Reef 3*, на базе завтраков).

В Coral Travel напомнили, что сейчас в продуктовом листе туроператора представлено 92 отеля на Занзибаре. «Спросом сейчас пользуются как бюджетные, так и дорогие отели категории 5*», – рассказала г-жа Макаркова.

БУДЕТ ЛИ ДЕФИЦИТ МЕСТ НА ЗАНЗИБАРЕ?

Опрошенные редакцией турагенты с позитивом отнеслись к новости о решении Coral Travel расширить региональную географию вылетов.

Загрузка бортов беспокойства у наблюдателей не вызывает. Они уверены, что в нынешних условиях с острым дефицитом «экзотики» все заявленные туроператорами программы состоятся и, более того, спрос не придется стимулировать ценой, потому что он будет высоким.

Не возникнет проблем и с доступностью мест в отелях. Как неоднократно подчеркивали эксперты, отельная база Занзибара хотя и небольшая, но с учетом сравнительно небольших объемов заявленной перевозки и отсутствия в этом сезоне основного для Занзибара рынка – туристов из Италии, дефицита мест для россиян не предвидится.

Самый распространенный вопрос от туристов, по словам экспертов, сейчас касается не отелей. «Туристов интересует особенности пляжей и питания, а также возможности организации сафари на материковой части Танзании», – рассказали в Coral Travel.