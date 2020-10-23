Дегтярев обвинил протестующих в неверной интерпретации Конституции

Влада Некрасова

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что протестующие в Хабаровске неверно интерпретируют онституцию.

Статья 3 Конституции РФ гласит, что "носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ"; "народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления"; "высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы"; "никто не может присваивать власть в Российской Федерации, захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону".





"Здесь главное, в этой третьей статье Конституции, слово – источник. Вот обычно любят на митингах покричать, эти горлопаны: "Мы здесь власть!" Вы – не власть, власть сидит в Белом доме, в мэрии, в администрациях. Это власть, выбранная источником власти, то есть народом. Вот главное, понимаете? Какая вы власть? Вы – избиратели, да. На выборах вы даете власть, люди, избранному руководителю", - сказал Дегтярев в эфире местного телеканала "6ТВ".

"Вот говорят: "Дегтярев, мы его не выбирали". Извините, я назначен президентом, которого избрал многонациональный народ РФ на выборах и отдал ему власть на срок, определенный Конституцией. Поэтому не надо. Вот я с горлопанами часто на эту тему дискутирую, люди вообще не понимают", - добавил он.

Хабаровского края, будет и губернатор, которого изберут в 2021 году.

"То есть вот такие тонкости людям нужно объяснять, а то раскричались: "Мы здесь власть!" и давай крушить город. Так и до беспорядков может дойти" - сказал Дегтярев.