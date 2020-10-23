Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Дегтярев обвинил протестующих в неверной интерпретации Конституции

Дегтярев обвинил протестующих в неверной интерпретации Конституции

Дегтярев обвинил протестующих в неверной интерпретации Конституции
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что протестующие в Хабаровске неверно интерпретируют онституцию.

Статья 3 Конституции РФ гласит, что "носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ"; "народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления"; "высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы"; "никто не может присваивать власть в Российской Федерации, захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону".


"Здесь главное, в этой третьей статье Конституции, слово – источник. Вот обычно любят на митингах покричать, эти горлопаны: "Мы здесь власть!" Вы – не власть, власть сидит в Белом доме, в мэрии, в администрациях. Это власть, выбранная источником власти, то есть народом. Вот главное, понимаете? Какая вы власть? Вы – избиратели, да. На выборах вы даете власть, люди, избранному руководителю", - сказал Дегтярев в эфире местного телеканала "6ТВ".

"Вот говорят: "Дегтярев, мы его не выбирали". Извините, я назначен президентом, которого избрал многонациональный народ РФ на выборах и отдал ему власть на срок, определенный Конституцией. Поэтому не надо. Вот я с горлопанами часто на эту тему дискутирую, люди вообще не понимают", - добавил он.


Хабаровского края, будет и губернатор, которого изберут в 2021 году.

"То есть вот такие тонкости людям нужно объяснять, а то раскричались: "Мы здесь власть!" и давай крушить город. Так и до беспорядков может дойти" - сказал Дегтярев.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Учащиеся всех южносахалинских школ с 26 октября выйдут на очное обучение
Учащиеся всех южносахалинских школ с 26 октября выйдут на очное
Школьное сочинение – от первого лица?
Школьное сочинение – от первого лица?
Якутия в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» получит из федерального бюджета более 6 млрд рублей
Якутия в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» получит из
Почти полмиллиона новых случаев коронавируса выявили в мире за сутки
Почти полмиллиона новых случаев коронавируса выявили в мире за сутки
Майданы прошлись по экономике Украины, как несколько пандемий — Путин
Майданы прошлись по экономике Украины, как несколько пандемий — Путин
Дегтярев обвинил протестующих в неверной интерпретации Конституции
Дегтярев обвинил протестующих в неверной интерпретации Конституции
Байден обвинил Трампа в легитимации КНДР и "бандита" Ким Чен Ына
Байден обвинил Трампа в легитимации КНДР и "бандита" Ким Чен Ына
Adidas захотел избавиться от Reebok
Adidas захотел избавиться от Reebok
АРМИ называла Джина лжецом. Он ответил!
АРМИ называла Джина лжецом. Он ответил!
В школах Амурской области могут появиться специалисты по питанию
В школах Амурской области могут появиться специалисты по питанию
В Хабаровском крае заработала «Школа подготовки вожатых»
В Хабаровском крае заработала «Школа подготовки вожатых»
В Башкирии в 2020 году за счет капремонта детсадов планируется ввести более 2 тыс. мест для детей до трех лет
В Башкирии в 2020 году за счет капремонта детсадов планируется ввести

Топ на сегодня

Впереди война: Предсказания афонского старца Паисия Святогорца сбываются?
Впереди война: Предсказания афонского старца Паисия Святогорца
Сертификация продукции предназначенной для детей и подростков
Сертификация продукции предназначенной для детей и подростков
В КНДР опасаются пыльной бури из Китая, которая может занести коронавирус
В КНДР опасаются пыльной бури из Китая, которая может занести
Россиян предупредили о возможной гибели урожая в двух регионах
Россиян предупредили о возможной гибели урожая в двух регионах
Эксперты: КПРФ переживает кризис и не имеет дальнейших перспектив
Эксперты: КПРФ переживает кризис и не имеет дальнейших перспектив

Еще по теме

Савченко назвала украинскую власть преступной
Начинаю понимать, что народ прав, – Савченко
Путин ответил Собчак на вопрос про «боязнь оппозиции»
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона