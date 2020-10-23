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Детский театральный фестиваль "Маршак" впервые проходит онлайн

Детский театральный фестиваль "Маршак" впервые проходит онлайн
Шестой детский театральный фестиваль "Маршак" впервые состоится онлайн с 23 по 31 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.

Зрители смогут бесплатно посмотреть восемь спектаклей театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Новосибирска. Постановки будут доступны на сайте и в соцсетях в течение суток после показа.


"В этом году фестиваль сохранил насыщенную программу, несмотря на сложности, но мы рады, что благодаря смене формата фестивальные спектакли "сыграют" сразу во всех городах России. Как и раньше, мы выбрали лучшие спектакли для детей, качественные, те, что говорят с детьми на важные темы и заставляют задуматься. Важной частью станут спектакли в жанре Young Adult, которые будут интересны как юным зрителям, так и взрослым", — отметила куратор фестивальной программы, театральный продюсер Варвара Коровина.

Первым Начнется фестиваль 23 октября в 16:00 спектаклем "Золушка" Воронежского театра юного зрителя.

Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой представит "Солнце на веревочке", Московский театр теней покажет спектакль "Ваня Датский", трогательную притчу о блудном сыне, сбежавшем из дома в море навстречу приключениям, Ростовский академический молодежный театр — классическую "Золушку", а "Театриум на Серпуховке" — музыкальную постановку "Волшебная мельница Сампо" на основе карело-финского эпоса "Калевала".


Единственный в мире цирк хулиганов из Санкт-Петербурга, "Упсала-Цирк", покажет инклюзивный спектакль "Сны Пиросмани" по мотивам картин грузинского художника Нико Пиросмани. В создании спектакля на равных объединились профессионалы театра и цирка, музыканты, звукорежиссеры, видеохудожники и, конечно, артисты: дети и подростки из неблагополучных семей, коррекционных школ, дети с синдромом Дауна, выпускники цирка – артисты профессиональной труппы.

Традиционно программа состоит также из образовательной части, включающей встречи с театральными педагогами и режиссерами. В этом году запланирован мастер-класс Андрея Афонина, руководителя театра-студии "Круг II" о работе над инклюзивными спектаклями, а также лекция журналиста Натальи Лучкиной “Как говорить на сложные темы в театре?”.

Детский фестиваль “МАРШАК” создан в 2015 году, и за шесть лет существования он стал одним из крупнейших в стране.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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