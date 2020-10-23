Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Египет категорически отверг действия Турции на севере Сирии

Египет категорически отверг действия Турции на севере Сирии

Египет категорически отверг действия Турции на севере Сирии

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри подтвердил, что турецкая оккупация части сирийской территории наносит серьёзный ущерб всему региону, призвав в то же время найти политическое решение кризиса в Сирии, которое гарантирует сохранение её суверенитета и территориальной целостности. Об этом сегодня, 23 октября со ссылкой на египетские СМИ передаёт сирийское государственное информагентство SANA.

Представитель Министерства иностранных дел Египта Ахмед Хафез от имени главы внешнеполитического ведомства крупнейшей арабской республики указал на важность противодействия угрозе терроризма, экстремистским организациям и их сторонникам, на северо-западе Сирии, подчеркнув в то же время необходимость достижения политического урегулирования кризиса в САР в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

Официальный Каир категорически отверг «попытки турецкого режима вызвать насильственные демографические изменения в некоторых сирийских районах».

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Минпросвещения России представило на сессии ЮНЕСКО результаты поддержки школьного образования в период пандемии
Минпросвещения России представило на сессии ЮНЕСКО результаты
Министр просвещения провёл рабочую встречу с главой Севастополя Михаилом Развозжаевым
Министр просвещения провёл рабочую встречу с главой Севастополя
На заседании Общественного совета в Минпросвещения России обсудили подготовку педагогов и повышение престижа профессии учителя
На заседании Общественного совета в Минпросвещения России обсудили
Египет категорически отверг действия Турции на севере Сирии
Египет категорически отверг действия Турции на севере Сирии
Уникальное строение хитинового панциря позволяет американскому жуку пережить нагрузку в 39 000 раз больше его собственного веса
Уникальное строение хитинового панциря позволяет американскому жуку
Московский банк из третьей сотни лишился лицензии по решению Центробанка
Московский банк из третьей сотни лишился лицензии по решению
Американский журнал отказал российским ученым в публикации из-за санкций
Американский журнал отказал российским ученым в публикации из-за
Астронавт НАСА Рубинс проголосовала на выборах президента США с борта МКС
Астронавт НАСА Рубинс проголосовала на выборах президента США с борта
Ви подарил огромного плюшевого мишку своему «сыну» Ли Даму
Ви подарил огромного плюшевого мишку своему «сыну» Ли Даму
10 счастливых примет, которые подтверждают: в жизни все будет хорошо
10 счастливых примет, которые подтверждают: в жизни все будет хорошо
Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на премию "Оскар"
Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на премию "Оскар"
В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена
В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена

Топ на сегодня

Тэхён и Чонгук проигнорировали день рождения Чимина
Тэхён и Чонгук проигнорировали день рождения Чимина
Военный эксперт: ситуация для Америки сложилась унизительная
Военный эксперт: ситуация для Америки сложилась унизительная
Виртуальная реальность станет одним из аспектов обучения в школе
Виртуальная реальность станет одним из аспектов обучения в школе
По приказу Rand: В Киеве белорусов травят за пикет у посольства США
По приказу Rand: В Киеве белорусов травят за пикет у посольства США
Майли Сайрус рассказала о встрече с НЛО
Майли Сайрус рассказала о встрече с НЛО

Еще по теме

В ООН рассказали об усилиях по созданию конституционного комитета в Сирии
Министры иностранных дел РФ, Ирана и Турции сделали общее объявление
Египет опроверг информацию о своих военных в Сирии
Сирия обвинила США в подрыве единства и суверенитета