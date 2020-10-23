Египет категорически отверг действия Турции на севере Сирии

Алексей Вольцев

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри подтвердил, что турецкая оккупация части сирийской территории наносит серьёзный ущерб всему региону, призвав в то же время найти политическое решение кризиса в Сирии, которое гарантирует сохранение её суверенитета и территориальной целостности. Об этом сегодня, 23 октября со ссылкой на египетские СМИ передаёт сирийское государственное информагентство SANA.

Представитель Министерства иностранных дел Египта Ахмед Хафез от имени главы внешнеполитического ведомства крупнейшей арабской республики указал на важность противодействия угрозе терроризма, экстремистским организациям и их сторонникам, на северо-западе Сирии, подчеркнув в то же время необходимость достижения политического урегулирования кризиса в САР в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

Официальный Каир категорически отверг «попытки турецкого режима вызвать насильственные демографические изменения в некоторых сирийских районах».