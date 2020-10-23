Глава Калининграда Силанов ушёл в отставку

Влада Некрасова

Глава Калининграда Алексей Силанов, проработавший на этом посту 2,5 года, добровольно ушёл в отставку.

Сегодня, 23 октября, депутаты горсовета проголосовали за отставку, слухи о которой появились более месяца назад. Появлению инсайдерской информации предшествовал переход чиновницы регионального правительства Елены Дятловой на работу в горадминистрации (с должности министра развития инфраструктуры Калининградской области на должность первого замглавы Калининграда). Местные аналитики сразу предсказали рокировку «Дятлова вместо Силанова», что и произошло сегодня.

Одновременно 23 октября вступили в силу изменения в систему управления Калининградом, согласно которым вся реальная полнота муниципальной власти теперь переходит к сити-менеджеру. После отставки Силанова депутаты проголосовали за Дятлову как за и.о. сити-менеджера.

Номинальным главой Калининграда стал председатель горсовета Андрей Кропоткин, известный, в частности, поддержкой исторической фальсификации о фашистском периоде Кёнигсберга.

Что касается Алексея Силанова, то, по неофициальной информации, он переходит на работу в правительство Калининградской области.

«За эти 2,5 года мы вместе сделали и пережили очень многое. Мы успешно провели чемпионат мира по футболу и были признаны оргкомитетом одним из лучших городов, которые принимали чемпионат. В принципе, мы выполнили все взятые на себя обязательства по федеральным программам, будь то строительство улично-дорожной сети или социальных объектов, или благоустройство дворов и общественных территорий», — сказал Силано, прощаясь с депутатами в прежней должности.