Глава Калининграда Силанов ушёл в отставку
Глава Калининграда Алексей Силанов, проработавший на этом посту 2,5 года, добровольно ушёл в отставку.
Сегодня, 23 октября, депутаты горсовета проголосовали за отставку, слухи о которой появились более месяца назад. Появлению инсайдерской информации предшествовал переход чиновницы регионального правительства Елены Дятловой на работу в горадминистрации (с должности министра развития инфраструктуры Калининградской области на должность первого замглавы Калининграда). Местные аналитики сразу предсказали рокировку «Дятлова вместо Силанова», что и произошло сегодня.
Одновременно 23 октября вступили в силу изменения в систему управления Калининградом, согласно которым вся реальная полнота муниципальной власти теперь переходит к сити-менеджеру. После отставки Силанова депутаты проголосовали за Дятлову как за и.о. сити-менеджера.
Номинальным главой Калининграда стал председатель горсовета Андрей Кропоткин, известный, в частности, поддержкой исторической фальсификации о фашистском периоде Кёнигсберга.
Что касается Алексея Силанова, то, по неофициальной информации, он переходит на работу в правительство Калининградской области.