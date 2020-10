Gorillaz выпустили седьмой альбом

Лидия Мартынова

Британская виртуальная группа Gorillaz представила седьмой студийный альбом под названием Song Machine: Season One — Strange Timez.В обычную версию включены 12 песен, часть которых группа ранее выпускала как эпизоды «музыкального сериала» Song Machine, планы по записи которого были нарушены связанными с пандемией коронавируса ограничениями. В расширенную версию вошло 17 треков, в частности, How Far?, записанный совместно с Тони Алленом и Skepta.Предыдущий альбом коллектива The Now Now вышел в 2018 году.