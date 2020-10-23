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Хейли Болдуин сделала новое тату в честь Селены Гомес

Хейли Болдуин сделала новое тату в честь Селены Гомес

Недавно Хейли Болдуин (Hailey Baldwin) и Джастин Бибер (Justin Bieber) отметили первую годовщину свадьбы. Пара никогда не скрывала от поклонников такие личные моменты в своей жизни, но несмотря на их открытость и искренность перед публикой, для огромного большинства фанатов канадского музыканта Селена Гомес (Selena Gomez) всегда, словно тень, оставалась частью его жизни.


Джастин и Хейли прилетели в Нью-Йорк, чтобы выступить на SNL, и между делом девушка решила заскочить к любимому тату-мастеру за свежей татуировкой, которой модель тут же поделилась в своем Instagram.


Хейли сделала сразу две наколки: первую – с буквой «J» на пальце, а вторую – слово «beleza» на шее. Модель объяснила: буква «J» – это отсылка к имени ее любимого супруга, а «beleza» в переводе с португальского означает «красота».

[media=https://www.instagram.com/p/CGf9q04HBKx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Многим поклонником Болдуин понравилась новая тату на шее, а вот буква «J» на пальце вызвала неоднозначные комментарии. Пользователи сети тут же вспомнили так называемое «кольцо обещания» (promise ring – символ серьезности отношений), которое Джастин подарил Селене Гомес в 2012 году.

«Сумасшедшая женщина! У нее точно такая же татуировка, что и буква J на кольце, которое Джастин дарил Сел»,

– комментировали фолловеры Хейли.

Неизвестно, знает ли сама Хейли о существовании кольца или ей просто совершенно все равно на прошлое своего супруга. В любом случае, теперь на пальце модели ей что-то, что днем и ночью напоминает ей о Джастине.

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По материалам: popcake.tv

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