Изменились правила оформления жилищных сертификатов

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

При оформлении жилищного сертификата жителям Крайнего Севера не нужно будет предоставлять справку об инвалидности. Сведения будут брать из Федерального реестра инвалидов. Постановление правительства о новых правилах выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов (ГЖС) вступает в силу 23 октября.

Согласно документу, средства, выделяемые на жилищные сертификаты, будут перераспределять между регионами распоряжениями Правительства. Ранее этот процесс регулировался только законом о бюджете, что значительно его замедляло.

На этапе строительства ГЖС можно будет использовать на приобретение жилья не только по договору долевого участия, но и по договору уступки права требования. Также скорректировано Положение о регистрации и учете граждан, имеющих право на выплаты для приобретения жилья в связи с переселением с Крайнего Севера.

Ещё одно новшество касается граждан с инвалидностью. При оформлении жилищного сертификата им не нужно будет предоставлять справку об инвалидности. Эти сведения уполномоченные органы будут самостоятельно получать с помощью государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».

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