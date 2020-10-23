Израиль и «еврейская карта» на президентских выборах в США

Лидия Мартынова

Нынешняя президентская кампания в США, среди прочих особенностей, выделяется количеством грязи, выливаемой демократами и республиканцами друг на друга. По этой части она бьёт предыдущие рекорды, что подтвердили очные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена, состоявшиеся 22 октября. Одна из важнейших причин этого явления — минимальный разрыв между кандидатами, ненадёжность результатов большинства опросов, что искажает реальную картину кампании, и противоположность позиций обоих кандидатов практически по всем направлениям дальнейшего развития страны.

Примечательной особенностью президентских кампаний последних десятилетий является борьба кандидатов за голоса отдельных групп избирателей, различающихся по признакам расы, национальной принадлежности и религии. Это явление — отдалённое последствие провала концепции «плавильного котла», нацеленной на ассимиляцию мигрантов и создание единой американской нации — согражданства без внутренних противоречий. Со второй половины XX века её сменила описывающая реальную обстановку концепция мультикультурализма, согласно которой различные культуры, опирающиеся на расовые, этнические, религиозные и т. д. особенности, сосуществуют и развиваются сами по себе без доминирования или смешения, что расценивается как дискриминация или вытеснение прочих культур и течений. Первостепенной целью является поддержка именно малых культур и их носителей в ущерб большим дискриминируемым группам населения. Эта политика стимулируется массовым притоком иммигрантов (в среднем 800 тысяч человек в год), не успевающих или не желающих ассимилироваться, но при этом получивших гражданство.

В связи с этим борьба за голоса избирателей, представляющих расовые, этнические и религиозные меньшинства, приобретает для кандидатов в президенты первостепенное значение, особенно при неопределённых перспективах на предстоящих выборах.

В нынешней президентской кампании в США очень важными для обоих кандидатов стали обеспечение поддержки со стороны еврейской общины США и, соответственно, внешнеполитическая стратегия в отношении Израиля и арабских стран. Привлечение на свою сторону еврейских избирателей стало частным проявлением общей зависимости американских политиков от мнения расовых меньшинств и различных диаспор, чьи взгляды зачастую не совпадают. Численность американских евреев, по разным оценкам, составляет от 5,5 до 8 млн человек, но их реальный вес в американской политической жизни куда больше. Вследствие этого как Трамп, так и Байден интенсивно работают в направлении привлечения данной электоральной группы на свою сторону.

Республиканская партия, которую представляет Трамп, не слишком успешно противостояла неомарксистской программе по переустройству Америки, берущей начало в 1960-е гг. («Великое общество» президента Линдона Джонсона). Демократическая партия, взявшая на вооружение неомарксизм, в последние десятилетия является силой, выступающей за привилегированный статус расовых и этнических меньшинств, при этом большая часть американских евреев традиционно голосует за неё. Наступающая левая контркультура вызвала в результате противодействия этой программе на ведущие роли в Республиканской партии неоконсерваторов (см. о них «Холокост, реституция собственности и американский метод ограбления России»). Одним из важнейших пунктов программы неоконсерваторов является всемерная защита Израиля как еврейского демократического государства. Необходимо подчеркнуть, что неоконсерваторы — республиканцы никогда не выступали против губительной для белого населения США цветной миграции, узаконенной Иммиграционным актом 1965 г. Это было одной из причин того факта, что президенты Рональд Рейган и Джордж Буш-младший продолжили либеральную миграционную политику демократов. Однако совсем игнорировать белое население эти президенты-республиканцы не могли, поэтому со времен Рейгана они уверенно опираются на консервативных белых избирателей, в том числе многочисленных протестантов — евангелистов, поддерживающих Израиль по религиозным мотивам, и корректируют внешнеполитический курс США с учётом их воззрений.

При этом важно подчеркнуть, что большинство евреев, голосующих за республиканцев, так же, как и их леволиберальные соплеменники, осуждают так называемый «белый расизм» и «белое превосходство». «Так называемый» потому, что прежние вооруженные экстремистские группировки белых, выступавшие против представителей черной и желтой рас, а также евреев, в основном утратили своё влияние в американском обществе (даже в южных штатах) и стали маргиналами. Напротив, погромщики из леворадикального негритянского движения Black Lives Matter и боевики сети «Антифа» (неомарксистские боевики, считающие всех не согласных с их идеологией «фашистами»), судя по событиям последних месяцев, не только не являются для американского общества маргиналами, но и имеют влиятельных покровителей в лице Демократической партии и её лидеров.

Сильным ударом по белому населению и лично президенту Трампу были провокация и последовавшие за ней столкновения в Шарлотсвилле 11—12 августа 2017 г. между защитниками памятника генералу Конфедерации Роберту Ли (среди них оказались настоящие вооруженные белые экстремисты) и ультралевыми боевиками из «Антифа». Полевение обеих политических партий США очень точно подчеркнул заместитель председателя партии ПАРНАС Андрей Зубов в конце августа 2017 г.:

«В Соединенных Штатах начался процесс исключительно важный как для самой этой страны, так, и как пример для России. Через 150 лет после Гражданской войны в США (1861−1865 гг.) ее итоги вновь подтверждаются уже в символической сфере, как оказалось, крайне важной для самих американских граждан.

Теперь ясно, что даже победа на свободных президентских выборах чернокожего американца Барака Обамы не стала еще полной победой в той Гражданской войне. Тихий реванш расистов в 1920—1950 гг. привел фактически к восстановлению положительного отношения к „героям Юга“, как к полководцам (генерал Ли), так и к теоретикам законности рабства (Д.Кэлхун, Р.Тэйни, Д.Фицхью). Им были воздвигнуты статуи, вывешены памятные доски. Сложилась и какое-то время доминировала в США историческая школа „консенсуса“, которая утверждала, что Гражданская война — это роковая ошибка, и элиты севера и юга вполне могли найти общий язык. И, надо признаться, это правда.

…Теперь могу сказать — американское общество начало новый этап очищения себя от былой лжи. Впрочем ложь былой не бывает. Если стоит конная статуя генералу Ли, если висит доска в память Д.Кэлхуна — то это значит, что люди здесь поддерживают ценности, которые эти люди проповедовали и за которые они воевали, не жалея жизни.

Именно эти ценности расизма и рабства ныне отвергаются большинством американцев решительно. И это — безусловное благо и безусловное свидетельство здоровья нации. Защитниками этих принципов оказались откровенные расисты, куклуксклановцы, убежденные антисемиты». (орфография и пунктуация источника сохранены — П.М.).

Заметим, что один из членов якобы антикоммунистической партии ПАРНАС рассуждал как какой-нибудь большевик, борющийся с «великорусским шовинизмом» и «проклятым царизмом».

Однако конформизм и даже капитуляция республиканцев по отношению к этой политике демократов и ультралевым движениям за последние 20 лет привели к тому, что Демократическая партия стала занимать враждебную позицию по отношению к Израилю (см. «Антисемитизм, BLM и выборы президента США — вызовы для отношений с Израилем»). Апогеем явились два президентских срока Барака Обамы. Это тоже объяснимо. Идеологи новых левых считали Израиль колониальным европейским образованием, угнетающим арабов. Все эти идеологемы вылились в современную форму антисемитизма, распространенную в левых кругах США — в антисионизм. Этот антисионизм состоит в обвинении Израиля в апартеиде и призывах к его уничтожению как еврейского национального государства и наследника европейского колониализма. Эти же самые круги считали необходимой борьбу с «белым расизмом» и продвигали идею искупления вины европейцев перед народами Азии и Африки. Однако, пока продолжалась Холодная война и существовал Советский Союз, правящим кругам США Израиль был нужен в качестве противовеса. После 1991 г. ситуация изменилась. Президент США Билл Клинтон всячески ратовал за выполнение соглашений в Осло (1993 г.) по мирному урегулированию между Израилем и ООП и поддержал политическую линию израильского премьер-министра Ицхака Рабина, предполагавшую мирное урегулирование арабо-израильского конфликта и создание Палестинской администрации. Многие израильские евреи справедливо полагали, что, получив территорию, палестинцы используют её в качестве плацдарма для дальнейшего наступления на Израиль. В итоге Рабин был убит израильским экстремистом.

К настоящему моменту никаких чётких перспектив урегулирования палестино-израильского конфликта, в отличие от урегулирования отношений между Израилем и отдельными арабскими странами, нет. Однако для нынешних президентских выборов это не самое главное. По мере полевения американской политики и Демократической партии США менялось и большинство американских евреев. Израиль же, основанный светскими социал-демократами, тоже претерпел изменения, так как в последние годы отчетливо видна тенденция к увеличению роли правых партий, настроенных более жестко и по отношению к палестинцам, и по другим важным аспектам общественной жизни. В Израиле увеличилось также число харедим и религиозных сионистов. Американские же евреи в основном фактически отказались от идеи сионизма и безусловной поддержки Израиля и заменили её неомарксизмом. Они искренне возмущены и не понимают, почему израильские евреи не хотят уходить из Иудеи и Самарии, не дают палестинцам создать свое государство, депортируют нелегальных мигрантов из Африки и якобы угнетают израильских арабов. Этот раскол усложняется еще и тем, что в Израиле господствуют различные течения ортодоксального иудаизма. В США же большинство верующих евреев принадлежат к трем основным неортодоксальным течениям: Консервативному, Реформистскому и Реконструктивистскому. Эти течения не признаются иудеями в Израиле. Позиции этих течений еврейского населения США сильно разнятся по многим вопросам. Сами же эти течения иудаизма давно пропитаны обновленчеством неомарксистского толка, что привязывает его последователей к Демократической партии и её кандидату.

Кроме того, в годы президентства Барака Обамы произошло ухудшение отношений между США и Израилем, усугубившееся подписанием ядерной сделки с Ираном. Из-за этого голосующие за республиканцев американские евреи и израильские правые обвиняют Обаму, демократов и филантропа Джорджа Сороса чуть ли не в поддержке Ирана. Данные обвинения абсурдны. В январе 2010 г. Министерство информации Ирана обнародовало список из 60 иностранных организаций, занимающихся антиправительственной деятельностью, среди которых фигурировали фонд «Открытое общество» Сороса, Human Rights Watch, Freedom House, Би-би-си и Радио Фарда. Более того, 18 февраля 2011 г. в интервью Фариду Закарии на телеканале CNN Сорос заявил, что политический режим в Иране падет в течение года. Таким образом, на самом деле демократы хотят победить Иран исключительно невоенными методами, одновременно создав Палестинское государство.

В таких условиях понятно, чем Израилю и израильскому лобби ценен именно Дональд Трамп. Нынешний хозяин Белого дома перенес американское посольство в Иерусалим и признал его столицей еврейского государства, признал израильскую юрисдикцию над Голанскими высотами, подписал закон «Справедливость для неоплаченных выживших», предусматривающий возврат имущества, утерянного в ходе Холокоста и других событий XX в., подписал указ о борьбе с антисемитизмом в американских кампусах. Однако все эти меры были оценены лишь гражданами Израиля и меньшей частью американских евреев, большинство которых, судя по опросам, по-прежнему планирует голосовать за Байдена. Нюанс же состоит в том, что Байдену и демократам не удастся повернуть вспять колесо истории в отношении Ближнего Востока и процесса нормализации отношений Израиля с арабскими странами.

Самым главным фактором идущей на наших глазах нормализации отношений является создание антииранского альянса Израиля и монархий Аравийского полуострова. Соглашения Израиля с ОАЭ и Бахрейном об установлении дипломатических отношений и сотрудничестве в различных областях открыли новую страницу в истории Ближнего Востока. Эти две богатые арабские страны признали Израиль в его современном состоянии и стали его союзниками. Это означает, что бойкот и блокада еврейского государства со стороны арабских стран провалились, тем более что экономически ОАЭ и Бахрейн в финансовом отношении сильнее Египта и Иордании, которые давно нормализовали отношения с Израилем и извлекают из этого всевозможные выгоды. Палестинцы откровенно надоели арабским странам, которые в течение ряда лет были вынуждены жертвовать своими интересами в угоду палестинской политике.

Арабским странам Залива выгодно сотрудничество с Израилем и союз против Ирана, противостоять которому без поддержки Израиля они вряд ли смогут. Цена вопроса — стратегическое господство в Персидском заливе и прилегающих к нему регионах. Более того, как на днях отметил специальный представитель президента США по международным делам Ави Берковиц, результаты президентских выборов 2020 г. никак не скажутся на продолжении процесса нормализации отношений арабских стран с Израилем. Наиболее вероятными кандидатами на нормализацию являются Саудовская Аравия, Оман и Судан. В таких условиях поддерживаемое ультралевым крылом Демократической партии движение за экономический и политический бойкот Израиля BDS не сможет навредить еврейскому государству даже в случае победы Байдена.

Успехом для республиканцев и прежде всего Трампа можно считать вовлечение ортодоксальных иудеев США в президентскую кампанию. Согласно социологическому опросу, проведенному журналом ортодоксальных иудеев Ami magazine, 83% ортодоксальных иудеев будут голосовать за Трампа и 13% за Байдена.

Так как американские граждане при выборе президента руководствуются прежде всего программой кандидата в сфере экономики и здравоохранения (особенно в связи с пандемией коронавируса), то из результатов опроса следует, что ортодоксальные иудеи США не простили жестких антипандемических мер губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и нью-йоркскому мэру Биллу-де Блазио (демократам по партийной принадлежности), выразившихся в жестком запрете на проведение массовых мероприятий для иудеев при потворстве шиитам и другим этническим и религиозным группам населения. Вероятно, результаты этого опроса также связаны с успешной работой штаба Трампа с ортодоксальной частью еврейской общины США. Данным социологических опросов в целом по кандидатам не следует полностью доверять из-за враждебности большинства социологических служб по отношению к Трампу, но именно эти приведённые выше результаты опроса можно считать вполне достоверными, так как опрос проводил именно журнал ортодоксальных иудеев. Характерно, что известный консервативный колумнист Бен Шапиро, не участвовавший в выборах 2016 г., объявил о своей поддержке на выборах 2020 г. нынешнего хозяина Белого дома. К тому же малочисленные сторонники Трампа из числа представителей реформистского и консервативного иудаизма боятся открыто заявлять о своих политических предпочтениях.

В этой связи показательны результаты опроса среди 109 лидеров исламской общины США, представляющих 2 млн из примерно 3,4 — 5 млн. избирателей — мусульман. Опрос провел корреспондент турецкой газеты «Акшам» в Вашингтоне Явуз Аталай. Из них 61,5% предпочитают Трампа, 30,27% за Байдена. Опрос проводился в 19 штатах, в том числе в колеблющихся. С учетом трудностей в американо-турецких отношениях причин для недоверия к данным, полученным в ходе этого опроса, не существует.

Таким образом, администрация президента Трампа сумела запустить процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, что является несомненным успехом Трампа на внешнеполитическом фронте и может принести ему дополнительные голоса на президентских выборах. Несмотря на то, что его чётко выраженная произраильская политика не находит отклика у большинства американских евреев, возможная победа Байдена не сможет заметно изменить ближневосточный курс политики США в отношении Израиля, особенно в процессе попыток урегулирования арабо-израильского конфликта и подключения к этому процессу других арабских стран. Что касается позиции американских евреев на президентских выборах, то она противоречива. С одной стороны, налицо поддержка большинством демократического кандидата и леворадикальных течений, могущих привести США к гражданской войне и разрушению экономики и политической системы, с другой — симпатии меньшинства к президенту Трампу — республиканскому кандидату, который олицетворяет стабильность и порядок, а в ближневосточной политике действует весьма эффективно, в среднесрочной перспективе обеспечивая усиление контроля над этим регионом и его энергоносителями, а также укрепление позиций своих союзников — Израиля и ближневосточных режимов. Имеется ещё один фактор — электоральный корпус, который не высказывает своих предпочтений в обстановке предвыборного ажиотажа и давления и проявит их путём голосования 3 ноября.