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Якутия в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» получит из федерального бюджета более 6 млрд рублей

Якутия в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» получит из федерального бюджета более 6 млрд рублей

Якутия в 2021 году в рамках национального проекта «Образование» получит из федерального бюджета более 6 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия).

«В 2021 году в республике на развитие образования из федерального бюджета будет выделено более 6 миллиардов рублей. Таким образом, по сравнению с 2020 годом федеральное финансирование в сфере образования будет увеличено практически в пять раз», – сообщили в пресс-службе Министерства.

Уточняется, что, по предварительным данным, средства направят на организацию горячего питания учеников 1–4-х классов, на выплату за классное руководство, создание центров выявления и поддержки одаренных детей, новых мест в школах, материально-технической базы в селах и малых городах, внедрение цифровой образовательной среды.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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