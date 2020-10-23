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Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР

Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
Усилия Москвы по прекращению боев в Карабахе сталкиваются с сопротивлением Баку и Анкары, считает директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.

"Россия предпринимает усилия не только в формате сопредседателей Минской групппы ОБСЕ, трехсторонних встреч с представителями Армении и Азербайджана, но и в направлении многосторонних диалогов с другими заинтересованными сторонами - Турцией, Ираном, Францией. Но эти усилия сталкиваются с сопротивлением Азербайджана и поддерживающей его Турции", - сказал Маркаров РИА Новости.

По его словам, соответственно, вопрос заключается в том, насколько можно оказать давление, которое приведет к результату, как в отношении Азербайджана, так и Турции. По мнению эксперта, скрытым элементом давления могли быть и последние российские учения в акватории Каспийского моря, "в центре Каспия на уровне Апшеронского полуострова".


Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

# Политика
По материалам: ria.ru

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